Billet : Les Maliens dans une victimisation éternelle !

Je lisais quelque part que le M5-RFP sera ressuscité de sa mort pour empêcher les pays occidentaux de nous formuler à nouveau notre constitution et comment nous devons vivre.

Mais cela est impossible, puisque ce sont les mêmes pays occidentaux, principalement européens qui ont tous leurs intérêts dans nos pays, qui financent nos élections, nos réformes, notre éducation, notre santé et forment les hommes qui nous dirigent.

Vous pensez que l’Union européenne avec toutes les crises financières qu’elle traverse va donner 100 millions d’euros à un pays d’attardés historiques pour des réformes auxquelles elle ne prendra pas part pour décider du chemin à suivre et du destin proposé pour vous ?

Croyez vous que c’est à cause de vos beaux yeux de Maliens attardés et largués par l’histoire que toutes les armées occidentales sont présentes chez vous ?

Nous sommes les enfants non reconnus des pays occidentaux, vivant sur des territoires qu’ils exploitent. À l’occasion, ils fabriquent des programmes et assimilent quelques-uns d’entre nous pour nous faire croire que nous avons également une histoire. Mais la réalité est là. Personne ni aucun de ces pays, encore moins la communauté internationale n’a besoin de nos avis, ne s’intéressent à ce que nous semblons penser ou croire. Le plus important pour eux, est de masquer autant que possible la terreur et l’imposture au reste du monde pour nous faire croire que nous existons dans le même monde.

Même Dieu ne crée pas l’occasion de donner 100 millions d’euros pour un pays rempli d’abrutis juste parce que la nécessité se présente. Si c’était facile, vos marabouts n’allaient pas se transformer en escrocs pour escroquer même les plus démunis d’entre vous à cause des recettes magiques.

Les têtes vont demeurer dans le sable et les culs en l’air. Et nous demeurons dans cette victimisation éternelle, croyant que les autres feront tout à notre place. Des Maliens qui vivent du riz importé de l’Asie, alors que 100% de leur vaste territoire est cultivable, qu’est-ce que Dieu peut leur faire encore de mieux?

Continuons dans notre hypocrisie et notre ignorance en attendant Dieu.

Touré Abdoul Karim

