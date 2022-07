La phase 2 du programme d’Appui à la Justice du Mali (PAJM II) a offert, ce jeudi 30 juin 2022, des kits d’hygiène aux établissements pénitentiaires du Mali. La cérémonie de remise des kits a eu lieu à la prison des femmes de Bollé, en présence du ministre de la Justice et l’Ambassadeur de l’Union européenne.

60 000 morceaux de savon ; 12 000 litres de grésil ; 52 900 couches pour bébé ; 20 000 serviettes hygiéniques ; 15 000 pâtes dentifrice… Parmi ces produits, il y a les savons fabriqués à Bollé. « En plus des kits, du maraîchage durable est introduit et pratiqué par les détenus à Bollé », a indiqué Bart Ouvry, ambassadeur de l’Union européenne dont l’organisation finance le programme d’Appui à la Justice du Mali. «L’Objectif des formations est de favoriser la réinsertion socioprofessionnelle des détenus », a assuré Bart Ouvry.

« Le PAJM I a changé le visage de la justice au Mali », a salué le ministre Mamoudou Kassogué, à la cérémonie de remise des kits. Avec le PAJM II, a rappelé le ministre de la Justice, les conditions de détention dans les établissements seront améliorées, et le programme renforcera les capacités opérationnelles des services pénitentiaires. Le PAJM II a démarré en 2020 va durer 72 mois pour un coût global de 6,2 millions d’euros.

« L’Administration pénitentiaire exprime ses besoins, PAJM II accompagne », s’est réjoui en ces termes Ibrahima Tounkara, directeur national de l’Administration pénitentiaire et de l’Education surveillée. Il existe, a-t-il ajouté, un partenariat fécond et dynamique entre sa direction et le PAJM II. Pour preuve, en plus des kits, une boulangerie est en cours de réalisation à Bollé-Femmes. « C’est une première dans l’histoire de l’administration pénitentiaire au Mali », a indiqué le directeur Tounkara.

Une visite guidée du jardin maraîcher et de la boulangerie de Bollé-femmes a mis fin à la cérémonie de remise des kits d’hygiène. Auparavant, le ministre Kassogué et ses invités ont aussi visité les autres unités de formation à Bollé notamment l’atelier de coiffure, de couture…

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

Commentaires via Facebook :