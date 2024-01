Caisse malienne de Sécurité sociale (C.m.s.s) : De bonnes perspectives pour 2024

Tenues le 28 décembre 2023 à son siège sous la présidence de la ministre de la Santé et du Développement social, Colonel Assa Badiallo Touré, les 22ème et 31ème Sessions ordinaires du Conseil d’administration de la Caisse malienne de Sécurité sociale (C.m.s.s) laissent entrevoir de bonnes perspectives pour l’année 2024.

La ministre de la Santé et du Développement social a débuté son intervention en demandant une minute de silence en la mémoire de deux membres du Conseil d’administration, les regrettés Abdourahmane Hinfa Touré et Colonel Maïga, récemment rappelés à Dieu. Ensuite, a-t-elle, déclaré «Ces sessions sont exceptionnellement consacrées… d’une part aux rapports d’activités et l’exécution budgétaire de 2022 et, d’autre part, aux projets de budget et de plans d’actions de 2024 ».

Ainsi, au titre de l’exercice 2022, le budget et le plan d’actions ont été exécutés de façon satisfaisante avec de plus 95% de taux d’exécution du budget et 41 activités sur 71 programmées ont été réalisées, a-t-elle révélé.

Dans le cadre de la délégation de gestion de l’A.m.o, la C.m.s.s a reçu et traité 42.434 demandes de pré-immatriculation, recouvré et reversé 40.279.204.204 FCFA à la C.n.a.m et liquidé 3.797. 621 feuilles de soins pour un montant payé de 32.189.608.97 FCFA. Le budget de la gestion déléguée de l’A.m.o à la C.m.s.s en 2022 a été exécuté en recettes à 34.550.222.543 FCFA et en dépenses à 34.558.476.555 FCFA. « Cette dynamique a été maintenue en 2023, ce qui permet d’avoir de bonnes perspectives pour l’année 2024», a reconnu Colonel Assa Badiallo Touré.

La Présidente du Conseil d’administration a annoncé que le budget de la C.m.s.s, au titre de l’exercice 2024, est arrêté en recettes et dépenses à la somme de 197.124.94.000 FCFA, soit une augmentation de 5,22% par rapport à l’enveloppe budgétaire de 2023. «90% de ce budget est consacré aux dépenses techniques constituées principalement des dépenses de pensions».

Dynamique du renforcement de la protection sociale

Aux dires de la ministre de la Santé et du Développement social, ce budget s’inscrit dans la dynamique du renforcement de la protection sociale et s’appuie sur un programme d’activités autour de plusieurs objectifs. Il s’agit d’assurer le suivi de la carrière et des cotisations des assurés ; optimiser le recouvrement des recettes ; réaliser la liquidation des droits ; effectuer le paiement régulier des prestations ; pérenniser les régimes ; assurer la gouvernance et la gestion administrative ; améliorer et renforcer le système d’information et, enfin, améliorer les services aux assurés.

S’agissant de la gestion déléguée de l’A.m.o, a détaillé Colonel Assa Badiallo Touré, le budget est arrêté en recettes et en dépenses à 39.045.326.000 FCFA contre 40.042.298.366 FCFA en 2023 soit une augmentation de 2,49%. La ministre en charge du Développement social a constaté une forte croissance de l’engouement autour du dispositif de l’A.m.o avec une hausse des dépenses de remboursement, accompagnées souvent de pratiques frauduleuses. Pour éviter la spoliation des ressources, a-t-elle martelé, des actions de maîtrise des risques sont mises en place.

Les administrateurs ont examiné et approuvé les points inscrits à l’ordre du jour de ces deux sessions. Pour la ministre de la santé et du développement social, les recommandations et conclusions de ces deux sessions permettront au Directeur général de la C.m.s.s, Ichaka Koné et son équipe d’accomplir non seulement leurs missions mais aussi d’assurer convenablement la gestion déléguée de l’A.m.o.

C DOUMBIA

