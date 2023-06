Campagne référendaire du collectif des acteurs institutionnels : Les meetings régionaux démarrent aujourd’hui

Dans le cadre de l’exécution de son programme de la campagne référendaire, le Collectif des acteurs institutionnels pour un oui massif doit, en principe, démarrer avec leurs meetings simultanés dans certaines régions du pays.

L’information a été donnée par le coordinateur du collectif, le Colonel Abdoulaye Maiga, non moins ministre d’Etat chargé de l’Administration territoriale, lors d’une conférence de presse du collectif, tenue le samedi dernier au centre international des conférences de Bamako (CICB).

Cette rencontre a enregistré la présence des membres du gouvernement, dont Dr Bréhima Kaména du département de l’Urbanisme et l’Habitat, des domaines, de l’aménagement du territoire et de la population, de Mme Sidibé Dédéou Ousmane de l’Education nationale, d’Ibrahim Ikassa Maiga de la Refondation de l’Etat, des membres du Conseil national de Transition, comme Dr Amadou Albert Maiga et d’autres personnalités du pays.

Selon le Coordinateur du Collectif, constitué des membres du gouvernement, du Conseil national de Transition, du Haut conseil des collectivités et du Conseil Economique social et culturel, la campagne référendaire de son regroupement démarre ce mercredi 14 juin 2023 avec des meetings dans les régions de Mopti, de Gao et de Tombouctou. Et d’ajouter que le 15 juin les meetings se tiendront dans les régions de Koulikoro, de Ségou et de Sikasso, pour prendre fin dans le district de Bamako, le 16 juin au stade de 26 mars.

Parlant des conditions et contours de la création de ce collectif pour qu’il puisse jouer pleinement le rôle citoyen dans cette période référendaire, le Coordinateur du Collectif, le Colonel Abdoulaye Maiga dira qu’agissant en dehors de leurs attributions officielles, soucieux de préserver la neutralité de l’Etat et des institutions durant la campagne du scrutin référendaire, qui ne met pas mettre en jeu des candidats en compétition.

Et convaincus également de leur engagement sans faille à réussir le processus de Refondation de notre Nation, dans le respect des aspirations profondes du Peuple malien, le Collectif adhère totalement au projet de Constitution. Il estime que ce texte reflète la vision du « Mali kura » et se dit « résolu à convaincre l’ensemble des Maliennes et des Maliens sur l’impérieuse nécessité de doter notre pays d’une nouvelle Constitution ». Et les responsables du Collectif de se dire « déterminés aussi à rassembler l’ensemble des forces vive » de notre pays pour un « « oui » massif au scrutin référendaire du 18 juin 2023. C’est cet objectif qui a poussé les uns et les autres à décider de créer ce Collectif des Acteurs institutionnels pour un « OUI» massif.

Lamine BAGAYOGO

Commentaires via Facebook :