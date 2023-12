CANAM : le projet de budget 2024 se chiffre à plus 113, 891 milliards de FCFA

La Caisse nationale d’assurance maladie (CANAM) a tenu, le mercredi 27 novembre, au siège du Conseil national du Patronat du Mali (CNPM) la 27e session ordinaire de son Conseil d’Administration. Une session consacrée à l’examen et l’adoption du budget 2024 qui se chiffre à plus de 113, 891 milliards. C’était sous l’égide du président de son conseil d’administration, le Pr Mamady Kané.

La 27e session ordinaire du Conseil d’Administration de la Caisse nationale d’assurance maladie (CANAM) est consacrée à l’adoption du programme d’activités au titre de l’année 2024 et à l’examen et l’adoption du projet de budget au titre de l’année 2024. Le projet de budget de l’exercice 2024 se chiffre en recettes et en dépenses à plus de 113, 891 milliards de FCFA contre plus de 99, 267 milliards de FCFA en 2023, soit un accroissement de 14,73%.

« Ce projet de budget prend en considération l’ensemble des actions prioritaires qui permettront à la CANAM de renforcer sa capacité financière en partenariat avec les Organismes Gestionnaires Délégués, de préserver les grands équilibres du régime de l’Assurance Maladie, et de garantir l’amélioration de l’accessibilité des soins de qualité au profit de ses assurés sociaux », a souligné le président de son Conseil d’Administration, le Pr Mamady Kané.

Pour l’année 2024, le programme d’activités de la CANAM est construit autour de 5 axes stratégiques, conformément au plan de développement stratégique 2021-2025 de la CANAM, qui sert de base au système de management de la qualité en vue de la certification ISO 9001 version 2015. Ces axes stratégiques sont accompagnés d’objectifs opérationnels. Il s’agit, selon le Pr Mamady Kané, de la couverture des populations cibles du RAMU, mobilisation des financements et la durabilité du RAMU, maîtrise des prestations et la qualité des services de santé, la maîtrise des processus délégués, la performance organisationnelle.

L’opérationnalisation du régime d’assurance maladie universelle

Les activités programmées s’articulent autour de quatre résultats stratégiques majeurs : La mobilisation et l’allocation de ressources financières accrues, en tenant compte des disparités ; L’amélioration de la gestion financière du secteur ; L’extension de la couverture des populations par les systèmes de protection sociale ; L’amélioration de la performance des organisations de l’économie sociale et solidaire.

Après la certification ISO 9001 version 2015, la CANAM va s’attaquer au vaste chantier de renforcement des capacités du personnel et de leur condition de travail, a rappelé son Directeur Général, le Médecin Général de Brigade Boubacar Dembélé. « On va travailler essentiellement sur l’opérationnalisation du régime d’assurance maladie universelle (RAMU) », a-t-il annoncé. Le but est la satisfaction des assurés. Car à ses yeux, la population doit être au cœur de toutes les actions entreprises par la CANAM. C’est dans ce cadre que la CANAM va entamer en 2024 des actions de sensibilisation auprès de la population afin de leur expliquer sur les modalités d’adhésion à l’assurance maladie. « Il se fera de manière graduelle pour une période de cinq ans. L’objectif est de faire adhérer l’ensemble de la population au régime d’assurance maladie obligatoire (AMO qui va devenir RAMU », a-t-il souligné.

Il faut rappeler que cette 27e session du conseil d’administration marque la fin du mandat du Pr Mamady Kané à la tête du Conseil d’Administration de la CANAM. Il passe la main à un nouveau président du Conseil issu du Patronat

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :