Célébration de la journée internationale de la femme : Tapama Djénépo dans les librairies

L’écrivain malien Aboubacar Eros Sissoko rend un hommage appuyé à Tapama Djénépo, la jeune fille qui a été emmurée pour que Djenné soit. Il milite aujourd’hui pour que le nom de Tapama Djénépo soit inscrit sur le Panthéon des femmes célèbres au Mali, en raison de son courage.

Le 8 mars 2023 a été l’occasion pour l’écrivain Aboubacar Eros Sissoko pour célébrer en sa façon cette fête. En effet, cette cérémonie sort des cadres habituels connus, discours officiels, protocoles, tapis rouge pour ces genres d’évènements.

La Bibliothèque nationale Amadou Toumani Touré a été le théâtre du lancement de livre consacré à Tapama Djénépo. L’ouvrage au titre: Tapama Djénépo, sacrifice humain volontaire a été rédigé par l’auteur Aboubacar Eros Sissoko et préfacé par Birama Diakon, anthropologue non moins directeur national des Bibliothèques et de la Documentation. Cette activité s’intégrait parfaitement dans les manifestations de la Journée internationale de la femme. Au-delà de l’aspect festif de cet évènement, plusieurs hautes personnalités ont pris part à cette cérémonie parmi lesquelles l’honorable Kady Barry, membre du Conseil national de transition (CNT), Aguibou Diarrah, ancien ambassadeur. La presse malienne était aussi au rendez-vous avec la présence de l’ORTM, Africable et plusieurs webtv.

Dans son discours d’ouverture, Madame Yeya Touré, présidente de l’Association internationale pour la mémoire de l’Almamy Samori Touré, a exprimé sa joie pour la tenue de la cérémonie de lancement à la Bibliothèque Amadou Toumani Touré dont elle a l’insigne honneur de représenter. Elle a aussi fait part des encouragements et les félicitations de Mme Touré Lobo Traoré pour le choix de la Bibliothèque baptisée au nom de son défunt époux. Elle a fait part à l’auditoire les mots de l’ancienne première dame: «cet ouvrage soulèvera un grand brouillard sur la vie de Tapama Djénépo, symbole pour son parcours héroïque et tragique dans l’histoire du patrimoine du Mali».

Kalil Diarra, dans son discours de bienvenu, s’est réjoui de la parution du livre sur Tapama qui, selon lui, est un encouragement à adopter les valeurs défendues par Tapama, notamment le sacrifice de soi et le bonheur des autres. Il a invité la jeunesse à lire cet ouvrage.

Quant au préfacier, M. Birama Diakon, Directeur national des Bibliothèques et de la Documentation, il a remercié l’auteur de l’avoir choisi comme préfacier et a insisté sur l’actualité de la sortie de ce livre dans le contexte de crise et d’adversité et dont la solution se trouve dans le don de soi et le dépassement dont a fait preuve Tapama pour sauver la communauté de la déchéance. L’auteur a beaucoup insisté sur la réhabilitation de Tapama par les plus hautes autorités, notamment son immortalisation par l’édification d’un monument, le nom d’une rue, et une école publique et a montré sa détermination de continuer la sensibilisation pour atteindre ces objectifs.

Mme Yaye N’Do Keïta, française, d’origine malienne, a insisté sur l’insertion des œuvres des jeunes écrivains maliens dans le programme scolaire pour mieux transmettre nos valeurs aux enfants pour éviter ainsi leur déperdition. Elle a tenu à remercier très chaleureusement Mme Touré Lobo Traoré qui a bien voulu envoyer une correspondance d’encouragement et de félicitation pour la tenue de telle activité dans la Bibliothèque au nom de son défunt cher mari, Amadou Toumani Touré (ATT).

Au terme des discussions et des échanges entre les participants et l’auteur, ils ont exprimé leur grande joie pour la connaissance acquise et ont invité l’auteur et tous ceux qui étaient présents de se mettre au travail pour faire découvrir d’autres figures légendaires de notre pays.

B.S

