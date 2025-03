Le 8 mars, le monde commémore la Journée internationale des droits des femmes, une date symbolique qui rappelle les luttes historiques pour l’égalité des genres. En prélude à cette célébration, le Réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l’environnement (REMAPSEN) a engagé ses membres à travers un webinaire qu’il a organisé le mercredi 5mars 2025, lequel a mis la lumière sur les actions du projet ‘Voix essentielles de SPEAK UP AFRICA’ investie dans la promotion du genre.

Autonomisation, inclusion, promotion du genre, et équité en santé, lutte contre les VBGs, étaient entre autres les points sur lesquels les membres du REMAPSEN présents dans près de 40 pays d’Afrique, ont échangé avec les panelistes du jour à savoir l’équipe du projet Voix essentielles de Speak Up Africa sous le lead du président du REMAPSEN Youssouf Bamba.

La Chargée du plaidoyer à Speak Up Africa, Awa Yanogo, a ouvert le webinaire en présentant son organisation, une initiative née de la volonté de donner aux femmes une place centrale dans les prises de décision, notamment communautaires.

Mise en œuvre par Speak Up Africa, et en partenariat avec la Fondation CHANEL, l’initiative Voix Essentielles apporte son soutien aux organisations de femmes et de filles au niveau communautaire en Afrique francophone de l’Ouest. A ce jour, le projet est mis en œuvre dans cinq pays : Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Togo et le Bénin.

L’intervention de Mme Yanogo, a été suivie de celle de la présidente de l’Union nationale des personnes handicapées de Côte d’Ivoire, Mme Anne Cécile Konan,

Fondée en 2006, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Voix Essentielles, l’union mène différentes actions en faveur de la promotion du genre, singulièrement celle des personnes en situation de handicap. Ce à travers des formations, des campagnes de sensibilisation et des actions de plaidoyer. Selon la présidente de l’Union nationale des personnes handicapées de Côte d’Ivoire, il faut déplorer la faible implication des personnes en situation de handicap dans les campagnes de santé, en particulier celles concernant le paludisme une maladie qui peut pourtant être à l’origine de handicaps. Mme Konan a également souligné l’importance de l’équité en santé, un objectif que le projet à travers l’union s’efforce d’atteindre.

La Secrétaire générale de l’Association de soutien aux enfants et femmes vulnérables du Burkina Faso, Amanda Sawadogo , et la présidente de l’ Association sénégalaise pour l’avenir de la femme et de l’enfant, Fatimata Lamine Sy ont également témoigné des actions menées pour la promotion du genre dans les pays respectifs. Leurs structures bénéficient de l’accompagnement de Voix Essentielles. Selon les différentes interventions, la mise à œuvre de l’initiative a permis d’obtenir des résultats concrets et encourageant dans les domaines : accompagnement et autonomisation des femmes et jeunes ; promotion du genre, lutte contre les Violences basées sur le genre ; renforcement des capacités des bénéficiaires,

Ce webinaire a été l’occasion pour le REMAPSEN de réaffirmer son engagement pour la promotion du genre, l’inclusion et l’équité.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

