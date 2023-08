Célébration de la panafricaine de la femme : Le réseau des femmes universitaires ouvre la réflexion sur l’entrepreneuriat féminin

Pour commémorer la célébration de la Journée panafricaine de la Femme (le 31 juillet), le Réseau des femmes universitaires enseignantes du Mali (REFUE-MA), a organisé une conférence-débat dans les locaux de la Faculté des Sciences économiques et de Gestion (FSEG) pour magnifier les Maliennes. Organisée jeudi dernier (24 août 2023, la commémoration a été coparrainée par Mme Coulibaly Mariam Maïga (ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille) et M. Mossa Ag Attaher, ministre des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine,

«La femme entrepreneure malienne: levier de l’accélération de la zone de libre échange continental africaine (ZLECAF)» ! Tel était le thème retenu pour la commémoration de la Journée panafricaine de la femme organisée par le Réseau des femmes universitaires enseignants du Mali (REFUE-MA) jeudi dernier (24 août 2023) à Badalabougou, dans les locaux de la FSEG.

En plus de la commémoration de la Journée panafricaine de la Femme, il s’agissait de promouvoir l’entrepreneuriat féminin au Mali ; balisez les obstacles et chercher des solutions idoines. La ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Mme Coulibaly Mariam Maïga, a profité de l’occasion pour rendre un vibrant hommage aux initiatrices de la Journée panafricaine de la femme. «D’une simple volonté, le combat des pionnières de la panafricaine a bien donné ; qu’elles en soient remerciées», a-t-elle déclaré. Le ministre a également incité les étudiants à bien profiter du débat et les a exhorté à bien vouloir espérer et de persévérer dans les études pour pouvoir un jour marcher sur les pas de leurs aînés qui ont marqué l’histoire. Et d’ajouter, «il faudra juste accepter de suivre le chemin de ces mamans et de ces grand-mères qui ont permis que le combat pour la Femme soit une réalité et pouvant mener très loin qu’on ne puisse le pense».

Le ministre de ma Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille a également insisté sur l’importance du thème choisi par le REFUE-MA. «Il est évident que la promotion de l’entrepreneuriat féminin et de l’égalité des sexes contribue à la création d’emplois, à l’autonomisation des femmes dans une famille et au sein de leur communauté. Aussi la pertinence de ce thème n’est-elle plus à démontrer car il ressort des données collectées, lors du dernier recensement général de la population et de l’habitat (réalisé du 15 juin au 31 décembre 2022 par l’Institut national de la statistique) que les femmes représentent environ 49,7 % de la population malienne. Un chiffre en baisse par rapport aux statistiques antérieures», a déclaré Mme Coulibaly Mariam Maïga.

Un marché de plus 1,2 milliards de personnes à conquérir

«Convaincu que la ZLECA offrira sans nul doute une réelle opportunité à travers l’accès à un marché de plus de 1,2 milliards de personnes, sa réussite dépendra de la pleine participation des femmes entrepreneures au marché intra-africain», a souligné Mossa Ag Attaher, ministre des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine, co-parrain de l’événement. Et de rappeler que l’initiative de REFUE-MA offre de «réelles pistes de solution aux décideurs politiques, aux Partenaires techniques et financiers (PTF), aux organisations de la société civile malienne afin que les femmes et les jeunes du Mali puissent tirer les avantages certains de cette intégration».

Le co-parrain de la cérémonie a aussi exhorté les étudiants à profiter pleinement du moment afin de pouvoir en tirer profit. Il a également mis en exergue l’importance de l’entrepreneuriat féminin et il a notamment attiré l’attention sur l’importance du marché africain. «La zone de libre échanges continentale africaine est un projet-phare de l’agenda de l’Union africaine (UA) visant à créer un marché unique africain, des bien et des services facilités sur la libre circulation des personnes, des capitaux et des investissements pour approfondir l’intégration économique ; promouvoir et atteindre des objectifs socio économiques durable et inclusive ainsi que le développement de l’égalité des sexes, l’industrialisation, le développement agricole, la sécurité alimentaire et la transformation structurelle», a assuré Mossa Ag Attaher.

Pour lui, cette zone de libres échanges présente de nombreux avantages profitables aux entrepreneurs. «Elle permettra d’éliminer progressivement les barrières tarifaires et non tarifaires au commerce des marchandises, de libéraliser progressivement le commerce des services, de renforcer la coopération en matière d’investissement des droits de propriété intellectuelle et de concurrence, de consolider la coopération dans le domaine douanier et dans la mise en œuvre des mesures de facilitation de différentes domaines concernant les trois obligations établies et de maintenir des armes institutionnelles de la mise en œuvre de la gestion de la ZLECAF», a conclu M. Mossa Ag Attaher.

Pour Dr Anna Traoré, présidente du REFUE-MA, l’attente vis-à-vis de cette commémoration est d’avoir des «recommandations à soumettre à qui de droit. Cette année nous voulons que ça soit pris en compte. La seconde attente est aussi que nos étudiants ici présents puissent s’inspirer de l’histoire de nos mamans et de ce que nous faisons ; de comprendre que quand on travaille on peut réussir, on peut libérer son pays… La base, c’est le savoir ! Ils doivent étudier pour pouvoir offrir au Mali des ressources humaines de qualité».

La cérémonie a été marquée par la présence de la vice-présidente de l’Organisation panafricaine de la Femme (OPF) et de plusieurs Doyens d’universitaires ainsi que des professeurs qui ont profité des échanges pour souligner quelques voies et moyens importants dans le secteur de l’entrepreneuriat féminin.

Sory Diakité

Commentaires via Facebook :