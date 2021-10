Célébration des festivités du Maouloud 2021 de l’ARDCT à Tombouctou : Plusieurs activités au menu

En prélude de la célébration des festivités du Maouloud 2021 prévues pour la nuit du 18 à 19 octobre prochain, les responsables de l’Association des ressortissants pour le développement du cercle de Tombouctou (ARDCT) ont animé hier mercredi 13 octobre à la Maison des jeunes de Bamako un point de presse sur l’organisation de ces festivités. Il était animé conjointement par le président de la Commission d’organisation, Sarmoye Hamadoun, et l’ambassadeur Mahmoud M. Arby, Secrétaire exécutif de l’ARDCT. C’était en présence du ministre Maouloud Ben Kattra, et plusieurs autres invités et partenaires de l’association. L’objectif de ce point de presse est d’annoncer aux journalistes les activités prévues qui auront lieu à Tombouctou. A cette occasion une déclaration a été lue par le président de la Commission d’organisation. Dans sa déclaration, Sarmoye Hamadoun, a fait savoir que l’ARDCT est un regroupement de ressortissants de Tombouctou et de leurs sympathisants ayant pour objectif de contribuer au développement socio-économique et culturel du cercle de Tombouctou. L’ARDCT est une organisation apolitique et à but non lucratif reconnue sous le récépissé N2021-019/P.CT en date du 09 avril 2021, a-t-il déclaré.

Cette jeune association, selon Sarmoye Hamadoun, qui se veut actrice du développement de l’ensemble du cercle de Tombouctou s’est lancée dès sa création dans la célébration de la fête du Maouloud dans la Cité des 333 Saints. ”En nous y en engageant à amplifier la participation des citoyens maliens et des étrangers qui vivent parini nous à cet important événement”, a-t-il dit. Selon le conférencier, le Maouloud est une véritable opportunité pour le développement du tourisme et de la culture, et, chaque personne se rendant a Tombouctou est un potentiel investisseur dans le tourisme et l’hôtellerie. ”Elle dépense au moins 300, 000 FCFA, ce qui est une aubaine pour l’économie du tourisme.

En outre, magnifier la céléhration du Maouloud à Tombouctou, c’est faire un rappel historique, chaque année. Le ”Mâ Alassara”, septième jour de l’apparition parmi nous du notre venéré prophéte Mohamed (SAW) se fête au pied de la célèbre Mosquée de Sankoré, première université de l’Afrique au Sud du Sahara et en face de l’habitat d’un de nos plus illustres maliens, Ahmed Baba, le savant, le patriote dont l’attachement au Mali et a Tombouctou n’a d’égal que la haute qualité de son savoir et de sa culture. Rappelons que cet homme avait au 15ème siecle, une bibliothoque de plus de I100.000 livres”, a-t-il expliqué. Enfin, célébrer le Maouloud à Tombouctou, selon Sarmoye Hamadoun, c’est magnifier et interpeler. Magnifier les Manuserits anciens de Tombouctou et leur contenu tout en précisant que l’enseignement qu’ils ont dispensé au 15ne siécle correspond au niveau DEUG II de l’enseignement contemporain dans les seiences, la mnédecine, la philosophie, la littérature, l’astrologie. Interpeler les autorités en Afrique du Mali, a-t-il ajouté. Avant de signaler que les universités sud-africaines ont traduit en anglais le contenu des Manuscrits anciens de Tombouctou et présentenment, elles donnent un enseignement tiré des dits Manuscrits anciens. ”Nous devons donc redoubler d’effort afin que les Manuserits anciens de Tombouctou soient enseignés dans nos écoles et universités”, a-t-il exprimé. Avant de révéler que le Maouloud 2021 sera fêté à travers un ensemble d’activités.”

Avec notre partenaire principal l’Institut Culturel Afro-Arabe (ICAA), nous organisons une conférence intitulée la ” viabilisation économique des Manuscrits anciens de Tombouctou”. Un concours de lecture du Saint Coran et des panagéryques sera egalement organisé en collaboration avec l’Association CIJIKUR-CIJIKUR, une journée citoyenne sera organisée et consistera en l’exécution de journées de salubrité à travers la ville en collaboration avec les autoritės locales et régionales”, a-t-il détaillé. Pour la réalisation de toutes ces activités, selon Sarmoye Hamadoun, l’ARDCT a bénéficié du soutien matériel ou financier de l’Institut des Hautes Islamiques et de Recherche Ahmed Baba de Tombouctou, des ambassades de l’Etat du Qatar, de la République Islamique d’Iran, du ministere de l’Industrie et du Commerce et du ministére de l’Education nationale. “Que tous ees purtenaires trouvent ici l’expression de notre sincère reconnaissance” a t-il dit. La fête sera placée sous la présidence de Monsieur Bakoun Kanté, Gouvermeur de la région de Tombouctou.

AMTouré

