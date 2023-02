Célébration du mérite : Malitel rend hommage à ses retraités

C’est une tradition au sein de l’opérateur historique de télécommunications au Mali : célébrer les agents ; celles et ceux qui, après avoir donné le meilleur d’eux-mêmes pour la prospérité économique de l’entreprise, qui font valoir leur droit à la retraite. Cette année, ce fut l’apothéose avec les trente-trois agents concernés par la retraite ; ces hommes et femmes, qui ont été honorés pour leur engagement constant au service de Malitel.

L’atmosphère aux retrouvailles, dans le jardin angélique de l’hôtel Salam, embelli par les couleurs de Moov Africa Malitel, ce jeudi 19 janvier dernier, sous la présidence du DG, Abdelaziz Biddine en compagnie de ses principaux collaborateurs de la direction générale, notamment le PCA, Hamza Almadou Cissé, et le Secrétaire général, Sidi Dembélé où l’entreprise a célébré l’engagement de ses agents les plus méritants, non sans après avoir rendu un hommage mérité à ses agents qui ont fait valoir leur droit à la retraite.

Entourés des parents, amis et collègues, notamment les directeurs des centres et des services techniques et commerciaux, les 33 agents à la retraite, à l’image d’un Cheick Oumar Traoré, ce technicien des réseaux dans l’âme, qui a maitrisé la technique des entrecroisements comme les doigts de ses mains, affichaient la bonne mine, au cours de cette cérémonie de consécration pour le travail accompli au service de l’entreprise.

C’est ce sentiment de fierté, accumulé durant des années d’abnégation et de labeur au service de la société, qui a été exprimé, au nom des siens, par le représentant des retraités, Jacques Berthé, le désormais ex-patron des ressources humaines. Il n’a pas manqué de magnifier le sacrifice consenti par les retraités pour le rayonnement de la société, tout en remerciant les dirigeants de l’entreprise d’avoir su initier une fête pour les retraités pour rendre hommage à leur parcours au sein de la société.

Pour la circonstance, le représentant des retraités, qui s’est réjoui des « relations fortes d’amitié et de solidarité », tissées au sein de l’entreprise, durant de longues années de parcours, a souhaité que les retraités sauront toujours porter en eux le souci de l’entreprise ; le bien commun à tous.

Quant au représentant de l’Association des retraités de la télécommunication (ARTEL), Dahirou Diallo, il a insisté sur le fait que la « retraite n’est pas une fin en soi ». Et cela, d’autant plus qu’ici les efforts des travailleurs sont toujours récompensés à leur juste dimension sociale.

« Nous garderons pendant longtemps votre engagement vis-à-vis du service », a lancé le doyen Dahirou Diallo à l’endroit des retraités, lequel en a profité d’ailleurs pour faire un vœu ; celui de voir les liens d’amitié et de fraternité noués au sein de l’entreprise survivre au-delà des activités.

Le patron de l’entreprise, lui, a mis l’accent sur la dimension historique de cette consécration des retraités qui, après trois ans de suspension, pour raison de crise sanitaire, coïncide, cette année, avec la fête du mérite.

Il a ainsi rendu hommage « aux carrières riches et parcours brillants » des agents à la retraite qui ont su mériter de l’entreprise par leur engagement de qualité. Et cela, dans leurs domaines d’intervention respectifs et dans chaque instant de la vie de la société.

En s’adressant particulièrement aux vingt collaborateurs primés, dans le cadre de la nuit du mérite, répartis entre huit entités de l’entreprise, le PDG dira que le choix des insignes n’est pas fortuit, car découlant de l’engagement constant des heureux récipiendaires pour le développement de la société.

En décrétant la mobilisation générale de tous les agents de la société, pour la réalisation des objectifs 2023, le patron de Moov Africa Malitel dira que la récompense du mérite, loin d’être un effet de mode, est bien au contraire un encouragement à mieux faire dans l’optique de relever les grands défis auxquels l’entreprise des télécommunications est confrontée.

Dans la ferveur de la nuit du mérite, couplée à la fête des retraités, Moov Africa Malitel a joint l’utile à l’agréable, comme il en a l’habitude dans sa culture d’entreprise citoyenne, en procédant à la remise de cadeaux à chacun des trente-trois agents retraités de l’entreprise, tout en octroyant des prix à une bonne vingtaine de collaborateurs, parmi le personnel actif ; histoire d’exalter leur engagement de qualité au service de la société.

Amadou DIARRA

