Challenge digital Mali : Le Groupe SENE remporte le 1er prix

Les noms des trois finalistes du concours Challenge digital Mali ont été dévoilés le vendredi 19 janvier 2024 après présentation des projets. Le Jury a retenu le groupe SÉNÉ pour le 1er prix, il a empoché un chèque 10 millions de FCFA.

Lancé par l’AMRTP (Autorité malienne de régulation des télécommunications/TIC et Postes) du 18 au 19 janvier 2024, le concours dénommé Challenge digital Mali s’est déroulé du 18 au 19 janvier 2024 au CICB (centre international de conférence de Bamako). Durant deux jours, des jeunes regroupés en 10 groupes ont mis en compétition leurs créativités et compétences pour présenter à public des projets d’utilité publique, innovante et porteuse. A l’issue du challenge, le jury a délibéré pour classer le groupe Séné premier de la compétition, il gagne le premier prix d’une valeur de 10 millions. Le second prix est revenu au groupe 3 qui a reçu la somme de 8 millions, et le troisième prix a été remporté par le groupe 1 qui gagne pour sa part la somme de 5 millions de francs CFA.

Le président de l’ AMRTP, Saïdou Pona Sankaré a félicité l’ensemble des candidats qui, à ses dires n’ont pas démérité. Il les a ensuite encouragé à poursuivre leur implication à faire des startups des leviers d’entrepreneuriat et d’emplois au Mali.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

