Cette localité située à moins de 200 kilomètres de la capitale, dans la région de Koulikoro est un village de vieille culture ancestrale et de tradition. Les fils et les filles de ce village sont toujours encrés dans leurs traditions de mariage collectif du rituel de l’intronisation de chef de village. Pour cette cérémonie, rien n’a été épargné pour préserver l’identité culturelle de Banamba. Ce dimanche 6 AOUT, Belinké Simpara, âgé de 84 ans est intronisé chef de village. Il remplace El hadj Bakary Simpara dit Ba Sangaré, décédé le 19 juin dernier à l’âge de 95 ans. Belinké devient le 30ème chef de village de l’histoire de Banamba.

Les habitants de Banamba assument avec fierté l’héritage des ancêtres et gardent jalousement avec amour et respect les traditions. Cette communauté fait la fierté du Mali et au-delà des frontières. Les coutumes séculaires sont gardées et transmises de génération en génération. Le rituel des mariages collectifs qui draine chaque année des milliers de Banambais, futurs nouveaux mariés ou parents et proches de tous les horizons vers Banamba, fait partie du patrimoine culturel immatériel du Mali. C’est un spectacle à voir et à conter qui expose sur un même site, des dizaines de couples qui se disent oui pour le meilleur et pour le pire. La tradition dure depuis des siècles. L’intronisation du chef de village est une autre facette de la culture. Elle fait partie des évènements majeurs de ce village. C’est pourquoi la date du 6 août restera longtemps gravée dans les annales de ce village du Mali fondé en 1840. Ce jour de grande fête, les fils et filles de la localité ont pris d’assaut le village afin d’être les témoins oculaires de l’intronisation du 30ème chef de village. Un évènement qui vaut le déplacement car, celui qui vient d’être intronisé est un fervent dépositaire de la culture ancestrale. Il se trouve sur un terrain connu pour avoir été conseillé de son défunt grand frère, El hadj Bakary Simpara dit Ba Sangaré(paix à son âme). Belinké a été intronisé en présence des notables, des érudits de la famille Dramé, comme le veut leur tradition. Car, à Banamba, le chef de village est toujours mis dans ses fonctions après la lecture du saint coran faite par les marabouts de la famille Dramé. Dans cette localité, les règles sont connues. C’est le plus âgé de la lignée des Simpara qui devient chef. L’octogénaire qui vient d’être le tout nouveau chef, Belinke Simpara, est le frère cadet de lait de celui qu’il vient de succéder. Une première dans l’histoire du village que des frères germains se succèdent au trône. Sa chefferie, il la place sous le signe de la paix et de la cohésion sociale, en somme dans la continuité.

Belinké Simpara, voici un nom connu au grand marché de Bamako et au marché Dibida même par les plus jeunes commerçants qui ne sont pas de son époque. Ce vieux commerçant a été de tous les combats de l’émergence du commerce au Mali. Il fut président de plusieurs associations de commerçants de 1954 à sa retraite du marché vers les années 2010. Son engagement lui a valu une récompense nationale en 2018 par les autorités de cette époque.

Votre hebdomadaire souhaite que Belinké ait la santé nécessaire pour mener à bien cette nouvelle mission qu’il vient de commencer. Qu’il porte plus haut que ses prédécesseurs, l’étendard pour le bonheur des Banambais et des Maliens.

Fousseyni SISSOKO

Source : NOTRE VOIE

