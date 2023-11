Clôture du mois de la solidarité à Baraoueli : Don de la marraine de 5 millions de F CFA

La marraine du 28e mois de la Solidarité et de la lutte contre l’exclusion à Baroueli, Mme Doucouré Fatoumata Sangaré, a clôturé en beauté l’évènement. C’était le dimanche 19 novembre 2023.

La cérémonie s’est déroulée, à la direction du Développement social et de l’économie solidaire. Elle était placée sous la présidence du Préfet Mme Traoré Korotoumou Sanogo. Celle-ci avait à ses côtés la marraine Mme Doucouré Fatoumata Sangaré (cheffe division communication institutionnelle et sponsoring d’Orange Mali), ressortissante du cercle le maire Diandjé Konandji, la présidente de la Cafo locale Mah Traoré, la présidente des personnes vivantes avec un handicap, Mme Haïdara Mariam Aw, le médecin chef Salif Sidibé, entre autres.

« Le cri de cœur à l’endroit des groupes vulnérables a été encore une réalité dans notre cercle et cela grâce aux gestes de solidarité, d’entraide et de considération de la marraine et des parrains de cette 28è édition du mois de la solidarité et de lutte contre l’exclusion. En effet, nos plus hautes autorités, la marraine du mois et deux des parrains des semaines thématiques ont véritablement été au rendez-vous en faveur des couches défavorisées et vulnérables du cercle de Baroueli. Ces actions doivent se poursuivre de façon inlassable afin de bâtir une société juste et équitable, gage de stabilité, de prospérité et de paix », indique d’entrée le Préfet de Baroueli.

La cérémonie avec la minute de silence était le lieu de remercier tout un chacun pour le travail abattu particulièrement le chef de l’Etat, le président de la Transition, son Excellence Colonel Assimi Goïta qui a dédié les 2/3 de son fonds de souveraineté pour les œuvres sociales sur l’ensemble du territoire national depuis son investiture.

Le Maire de Baroueli précisera que le mois avec la marraine et les parrains des semaines thématiques a permis de mieux répondre aux légitimes attentes de nos concitoyens en situation de vulnérabilité. « C’est le lieu de réitérer une fois de plus mes sincères remerciements à la marraine du mois et aux parrains des semaines thématiques qui ont su répondre à notre appel à travers leurs soutiens financiers et matériels. Il s’agit particulièrement de Mme Doucouré Fatoumata Sangaré, Dr. François Kamaté, pharmacien privé à Baroueli, Dr. Souleymane Diarra, économiste à l’Uémoa résidant à Ouagadougou au Burkina Faso et de M. Ousmane dit Anzoumana Diallo, agro-éleveur à Baroueli. Je remercie également l’ensemble des membres du comité local de pilotage des activités du mois pour leur disponibilité, leur accompagnement pour la réussite des activités de cette 28è édition.

Pour la marraine, « cela fait toujours chaud au cœur de revenir chez soi. C’est un grand honneur pour ma famille et moi d’être la marraine de la 28è édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion dans le Cercle de Baroueli. Je rends grâce à Dieu le très Miséricordieux pour le choix porté sur ma modeste personne, et je vous remercie du fond du cœur ». Et de poursuivre, « je suis d’autant honorée et fière d’être la marraine de cette année sous la férule de la mère de la nation et choyée par tous les fils du pays, j’ai nommé notre maman et très aimée Mme Touré Lobbo Traoré, l’épouse de notre défunt président émérite feu Amadou Toumani Touré dit ATT. Je vous apporte le bonjour et les bénédictions de mon père, l’honorable Samou Sangaré, ancien député de Baroueli, qui pour des raisons de santé n’a pu être parmi nous aujourd’hui. J’ai une pensée pieuse aussi pour feue ma Mère Bintou Sidibé que Baroueli a adoptée, pour mon homonyme feue Fatoumata Diakité et tous mes ancêtres qui sont enterrés à quelques kilomètres d’ici. Une pensée également à Tonton, feu le Dr. Daouda Sylla, un valeureux fils de notre cité qui vient de nous quitter, il y a seulement quelques jours. Que Dieu les accepte dans son paradis éternel ainsi que tous nos défunts.

Dans son discours de clôture, le Préfet de Baroueli, Mme Traoré Korotoumou Sanogo a rappelé quelques activités phares réalisées entre autre comme la visite de courtoisie aux autorités coutumières des localités de Baroueli et de Konobougou, la visite aux personnes les plus âgées de Baroueli et de Konobougou, la visite des locaux du CScom de Konobougou, la remise des vivres, des kits alimentaires aux personnes démunies du cercle de Baroueli et les actions en cours gracieusement offertes par la marraine/

La donation de la marraine du mois apporte la touche finale à cette fête de la solidarité. Les invités ont assisté à la remise au profit de personnes vulnérables de 5.000.000 F CFA. Des équipements sportifs ont été offerts pour la finale du tournoi de football du 28è mois d’une valeur totale de plus de cinq millions de F CFA.

Boubacar Diakité Sarr

Depuis Baraoueli

xxx

COUPE DE LA MARRAINE DU MOIS DE LA SOLIDARITE A BARAOUELI

L’AS Médine gagne le trophée

La compétition de football entrant dans le cadre de la 28è édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion à Baroueli a connu son dénouement au stade municipal du dit Cercle, le dimanche 19 novembre 2023. L’équipe de l’AS Médine s’est imposée par le score de 2 buts à 1 face au FC Lafiabougou.

La finale de cette compétition parrainée par la marraine Mme Doucouré Fatoumata Sangaré a été rehaussée par la présence effective des autorités politiques et administratives, de nombreux responsables et fidèles du sport de Baroueli.

Le maire Diandié Konandji, a félicité les jeunes pour l’esprit de fair-play qui a prévalu tout au long du tournoi. Il a indiqué que le thème qui a orienté leur parcours était entre autres une occasion de rassembler, d’unir les cœurs et les esprits, gage d’un monde équilibré et épanouit. Selon lui, tout comme la marraine et le Préfet, le seul vainqueur de cette coupe reste Baroueli et sa jeunesse.

Avant la remise des maillots et trophées ; le Préfet de Baroueli, Mme Traoré Korotoumou Sanogo, n’a pas manqué de s’exprimer à l’occasion, au nom du Cercle. Elle a félicité les organisateurs pour la mobilisation autour de la coupe et l’engagement sans réserve de la jeunesse.

La marraine accompagnée de ses proches collaborateurs et sa famille, s’est également exprimée avant le coup d’envoi de la finale au niveau du rond-point central. « Tout en vous remerciant du choix de ma modeste personne, je lance un vibrant appel aux équipes finalistes et à la jeunesse à faire de cette coupe dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion, un évènement culturel et sportif majeur de notre Cercle », a lancé Mme Doucouré Fatoumata Sangaré.

Au terme d’une finale pleine de suspens et empreinte de détermination entre les deux équipes c’est au finish, l’AS Médine s’est imposée par le score de 2-1, remportant à la grande satisfaction des spectateurs venus très nombreux, le trophée de la 28è édition du mois de la Solidarité et de la lutte contre l’exclusion à Baroueli. Elle a empoché 75. 000 FCFA, un ballon, un jeu de maillot. Le FC Lafiabougou, finaliste malheureux, s’est contenté d’un jeu de T-shirt de la célèbre marque sportif Wati B, un ballon et la somme de 50. 000 FCFA. Les deux autres équipes ont été gratifiées d’un ballon et la somme de 25. 000 FCFA pour l’équipe de l’EDM, classée 3e et un ballon pour l’équipe de Makossa.

Boubacar Diakité Sarr

Commentaires via Facebook :