Mis en berne depuis quelques temps, la situation conflictuelle consécutive au renouvellement du bureau du Conseil national du patronat du Mali (Cnpm) a connu un nouveau rebondissement la semaine dernière. En effet, pendant devant la Cour suprême, des éléments de la Gendarmerie nationale, sur instruction du procureur du Tribunal de grande instance de la commune IV, ont procédé le 02 février à l’expulsion de Diadié dit Amadou Sankaré des locaux du CNPM, en vertu de l’arrêt de la Cour Suprême ayant annulé l’ordonnance gracieuse que le même tribunal avait en son temps émise en faveur de l’équipe de Diadia aux fins de ses installations dans les locaux du patronat, suite à son élection le 26 septembre 2020. La cour suprême, par son arrêt N°508 en date du 23 décembre 2021, a cassé sans renvoi l’arrêt N°176 du 23 avril 2021 de la Cour d’Appel de Bamako confirmant l’ordonnance gracieuse N°180 du 9/10/2020 et déclarant irrecevable la requête d’expulsion introduite par le camp Sinsy.

Les gendarmes, en plus d’avoir changé les serrures, ont gardé par-devers eux les clés du bâtiment, privant d’accès aux locaux à la fois les protagonistes et les travailleurs du CNPM.

Approché par nos soins, un membre du bureau de Diadié Sankaré a laissé entendre que la crise est davantage exacerbée avec des employeurs sans employés. Selon lui, nombreux sont les patrons qui n’ont plus un seul employé hormis leur chauffeur. Et ce n’est pas tout. Selon notre interlocuteur, qui a requis l’anonymat, ceux qui attisent le feu, y compris le président sortant, ne sont même pas à jour en termes de cotisations. «Qu’on nous demande d’amener nos quittances des trois dernières années, pour être électeurs », a-t-il indiqué en mettant au défi le camp adverse. Et de déplorer que beaucoup de patrons se nourrissent de la crise en étant avec Diadié la nuit et avec Sinsy le jour, « pour prendre ça et là de l’argent ».

Quid de la tenue de nouvelles élections…

Réclamer par le camp Sinsy, selon Me Badian Hagge « On ne peut pas aller aux élections tant que le contentieux est en cours au niveau de la justice »

En effet, au cours d’une conférence de presse tenue le lundi dernier dans les locaux CNPM, Me Badian Hagge, l’avocat principal du camp Diadié, après avoir expliqué les raisons de la présence de ses clients au siège du CNPM, a rejeté l’organisation d’une nouvelle élection que le camp Sinsy ne cesse d réclamer. En cause, selon lui, tant que le dossier est pendant devant la justice. De plus, une plainte a été introduite au niveau du Pôle économique par rapport au même dossier. D’après lui, des parties civiles ont porté plainte contre Mamadou Sinsy Coulibaly pour imitation de signatures. En effet, des délégués qui ont voté pour Diadié ont vu leurs signatures imitées lors de l’assemblée organisée par Coulou tandis qu’ils n’étaient même pas au Mali.

Amidou Keita

Commentaires via Facebook :