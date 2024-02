Le palais de Koulouba a bien vu celui qui fut ” abandonné” par la CODEM jouer sa partition pour les prochaines assises de réconciliation nationale.

L’ancien député élu de Koro, en 2020, a été investi lundi dernier par le président de la Transition. Une image qui montre bien sa détermination à servir le Mali vaille que vaille. Ce cadre du parti conduit par un ancien ministre des Sports s’est attiré une excommunication de sa famille politique suite à l’inscription de son nom sur la liste des animateurs du Comité du Dialogue inter malien. Un communiqué est d’ailleurs intervenu pour hausser le ton et récuser la présence de la Codem dans le processus. Puisque le parti concerné a dit néanmoins ne pas remettre en cause les objectifs du dialogue en vue, Amadou Aya s’est quant à lui pleinement assumé. Il n’a pas suivi à la télévision l’installation des membres mais était bien présent dans la Salle des Banquets du palais présidentiel. Nul n’a remis en cause sa présence dans le staff que conduira celui-là même qui était au-devant du dialogue national inclusif. Aussi le député spolié de 2020 est un fils de Dinangourou, zone de la région de Koro où la crise a fait plusieurs victimes. Au-delà des conflits armés, la présence des miliciens et les conflits communautaires, il reste un leader qui jouit de la confiance des populations de sa circonscription sur liste propre. Autant de facteurs qui expliquent sa présence car le dialogue direct ne concerne pas que le Nord : depuis près de 6 ans, le centre du pays succombe avec diverses tragédies comme Ogossagou, Diallasagou, entre autres. Cette mission permettra ainsi de faire valoir sa représentativité auprès de la base qu’il soit ou non avec les couleurs de la CODEM. En attendant la distribution des tâches pour savoir la méthode de travail du comité désormais investi face au peuple !

I KEÏTA

Commentaires via Facebook :