Dans le cadre de la commémoration de la disparition du Président Amadou Toumani Touré, la Fondation pour l’Enfance et la famille Touré procéderont à une remise de dons à des écoles et à deux associations. Une cérémonie sera organisée à cet effet au groupe scolaire de Sébénicoro comprenant les écoles À, B et C. A cette occasion, plus de 1500 kits scolaires seront remis aux enfants de ces établissements dont beaucoup sont issus de milieux défavorisés. Ce kit comprend en plus du cartable, tous les effets nécessaires au jeune écolier. Les 3 écoles du groupe scolaire ont bénéficié de la rénovation par la Fondation Amadou Toumani Touré pour l’Enfance et certains de ses partenaires de la rénovation de 18 salles de classes qui ont retrouvé une seconde jeunesse pour offrir un cadre d’études décentes aux élèves. La Fondation à fait également confectionner 150 tables bancs par la Maison des artisans du Mali pour combler le dénuement des écoles où certains enfants étudiaient à même le sol, l’ardoise sur les genoux.

Cette action sera prolongée par deux associations qui ont bénéficié de l’appui de la Fondation Amadou Toumani Touré pour l’Enfance pour appuyer des écoles partenaires à elles, dont une qui accueille des enfants trisomiques. Ces derniers en plus des kits scolaires bénéficient de kits alimentaires.

La commémoration en 2021 avait été marquée par le lancement du Recueil des Discours et Interventions du président ATT, le baptême de la Fondation en son nom, la remise de forage aux populations de Mountougoula, une exposition photos à la Pyramide du Souvenir et un récital de Poèmes, de témoignages sur l’homme.

Le public bénéficiaire des activités de cette année sont les enfants, les fidèles amis du président ATT pour perpétuer le pacte symbolique.

Le jeudi 10 novembre, la famille, les amis, compagnons… du Président Amadou Toumani Touré pour la lecture du Saint Coran pour le repos de l’âme d’un grand homme qui ne s’est pas ménagé au service du Mali.

