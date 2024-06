La mairie de la commune 5 du district de Bamako a organisé sa traditionnelle journée de restitution publique du compte administratif le 25 mai 2024 dans un hôtel de la place. Au cœur des débats, l’exercice communal de 2023.

La présentation du compte administratif de l’année écoulée (2023) ; l’état d’exécution du Plan de développement économique social et culturel (PDSEC) et celui du fonctionnement des organes et services propres de la mairie. Tels étaient les trois points à l’ordre du jour de la journée de restitution publique du compte administratif de l’exercice 2023 de la mairie de la commune V du district de Bamako. «L’organisation de cette cérémonie est une tradition en commune V, conformément aux dispositions de l’article 222 de la loi N°2023-004 du 13 mars 2023 portant code des Collectivités territoriales du Mali qui stipule que le président de l’organe exécutif procède annuellement à la restitution publique de la gestion de la collectivité territoriale au titre de l’exercice écoulé», a rappelé le maire Amadou Ouattara.

«Cette approche est l’opportunité pour nous, autorités communales, d’informer et de sensibiliser la population sur le fonctionnement de la collectivité et donner l’occasion aux populations de s’acquitter de leurs impôts et taxes», a-t-il ajouté. Dans les prévisions des recettes propres de 2023, la mairie de la commune 5 du district de Bamako avait prévu 1 775 700 000 F Cfa et elle a réalisé 1 268 328 612 F Cfa, soit un taux de réalisation de 71 %. Ce résultat a été atteint grâce aux taxes d’autorisation de spectacle, les livrets de familles, la location des magasins, la redevance et droit de service à caractère préscolaire et enseignement, les latrines, le produit de cession, les produits financiers, les redevances et droits de services à caractère administratif…

La mairie a reçu 6 536 650 465 F Cfa, soit 92 % au titre de ses dépenses pour l’année 2023… Elle avait prévu de dépenser, sur fond propre, 745 069 228 dans le cadre de ses investissements entre autres axés sur un réseau d’installations techniques de voirie, l’assainissement et l’électrification, acquisitions et aménagement ; études et de recherche, etc. Au finish, elle n’a pu investir que 295 526 906 F Cfa.

Par ailleurs, elle avait estimé ses recettes de fonctionnement à 9 022 201 000 F Cfa et elle a réalisé 7 804 979 0727 F Cfa, soit une réalisation de 87 %. Dans la prévision de ses recettes d’investissement, elle avait prévu une dépense de 745 069 228 Cfa et elle n’a pu obtenir 140 430 500 F Cfa, soit 19 % de réalisation. Dans ses prévisions des dépenses de fonctionnement, elle avait prévu 9 022 201 000 F Cfa et elle a effectué une dépense de 7 896 447 251 F Cfa, soit une réalisation de 88 %. Et dans ses prévisions de dépense d’investissement, la mairie prévoyait 745 069 228 F Cfa. Mais, elle n’a pu réaliser que 295 526 906 F Cfa, soit une réalisation de 40 %.

Parmi les projets réalisés par la mairie de la commune 5 du district de Bamako, au titre de l’année 2023, on peut entre autres citer la finition de trois salles de classe à l’école fondamentale de Baco Djicoroni VI ; la construction du mur de clôture, d’une direction et un logement du gardien à l’école J de Sabalibougou; la réparation et le terrassement de la rue 75 de Daoudabougou près du lycée Kankou Moussa ; la réalisation des études de faisabilités pour la construction des magasins, une salle multimédia et un mini terrain ; la réalisation des études pour la construction du mur de clôture, de la cantine, et du logement du gardien ainsi que l’aménagement et le pavage d’une partie de la cours du CDPE de Badalabougou; la fourniture d’équipement au centre de formation féminine de la Kalaban​ ​Coura (CAFE) ; la réalisation des travaux de curage du pont reliant Baco-Djicoroni à Torokorobougou et le curage des caniveaux de la rue 367 de Kalaban Coura…

Dans son discours de clôture, le maire Amadou Ouattara a exhorté tous les citoyens à payer normalement les impôts et les taxes qui sont d’une très grande aide pour développer la commune. En guise de reconnaissance, il a remis des attestations de reconnaissance aux agents dévoués et à des citoyens lambda qui se sont démarqués des autres par leur dévouement à la cause de la commune 5 du district de Bamako.

Sory Diakité

Commentaires via Facebook :