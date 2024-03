La dédicace du livre ” Mali : Le défi du terrorisme en Afrique ” s’organisait au même moment que commençaient les secousses mortelles du M5-RFP. Difficile de croire que c’est par un pur hasard que ces deux événements se sont produits concomitamment. Sans oublier le tapage inaudible d’une certaine presse “mondiale” qui n’a rien trouvé de mieux à faire que de vouloir mondialiser une pâle opération “Un malien @ Une bougie” portée par une poignée d’adolescents désœuvrés.

Seul un initié pourrait nous expliquer cette curieuse coïncidence et, surtout, nous prédire le contenu de la prochaine étape du plan d’ébranlement de l’échafaudage de la Transition. Oui, c’est bien cela l’objectif visé : fragiliser les institutions pour mettre à genoux la Transition et briser ainsi notre légitime espérance de la salutaire Refondation de l’État du Mali.

Cet échafaudage, érigé par le Président Assimi pour nous conduire au Mali Kura, a acquis une autorité qui lui a été conférée par le peuple malien dans une résilience assumée.

Nous attendons une intervention diligente du Président pour conforter cette autorité nécessaire au fonctionnement efficace de l’échafaudage. Il n’y a pas besoin de le démolir pour en mettre un autre.

C’est sûr, il y a eu des fissures du fait des attaques croisées ayant tout l’air d’un vaste et complexe complot en cours. Une action urgente est nécessaire pour bétonner les fissures, resserrer des boulons et ensuite redoubler de vigilance et de prudence. Pour l’Afrique et pour le Mali !

NS

Commentaires via Facebook :