Conférence internationale “de Gaza au Sahel : Un forum pour la souveraineté et la résistance au néocolonialisme!

Le samedi 31 août 2024, une conférence internationale en ligne a rassemblé des experts, des politiciens, des chercheurs, et des journalistes venus de diverses régions du monde pour aborder les défis complexes auxquels sont confrontés Gaza et le Sahel, deux régions géographiquement distantes mais liées par des enjeux communs de néocolonialisme, de souveraineté, et d’interventions extérieures. Intitulée “De Gaza au Sahel : Solidarité islamique à l’ère de la transformation de l’ordre mondial contemporain”, cette conférence a été marquée par une série de présentations et de débats qui ont mis en lumière les formes contemporaines de domination et les stratégies pour y faire face.

L’événement s’est concentré sur les interconnexions entre les défis géopolitiques auxquels font face Gaza et le Sahel. Bien que distantes, ces régions sont toutes deux gravement affectées par des conflits prolongés et par des ingérences étrangères qui ont conduit à des crises humanitaires et à l’érosion de leur souveraineté. Gaza subit un blocus économique depuis des décennies, exacerbant une situation déjà critique marquée par des violations systématiques des droits humains. De l’autre côté, le Sahel est en proie à des conflits armés, à des activités terroristes croissantes, et aux impacts dévastateurs du changement climatique, aggravés par les interventions extérieures qui rappellent un passé colonial révolu mais dont les effets perdurent.

Néocolonialisme et Domination Occidentale : Un Thème Central

Le néocolonialisme a été un thème central de la conférence, analysé sous différents angles par les intervenants. Honorable Aboubacar Sidiki Fomba du Mali a ouvert la session en soulignant les similarités entre Gaza et le Sahel à l’ère de la multipolarité.

Il a mis en lumière comment les interventions extérieures, souvent sous prétexte d’aide ou de sécurité, maintiennent ces régions dans un état de dépendance et de sous-développement.

Dans la même veine, Dr. Djebbar Abdelhak de l’Algérie a critiqué la domination occidentale, notamment par le biais des institutions internationales qui, selon lui, perpétuent une hégémonie en imposant des concepts, tels que les droits humains et l’égalité des sexes, qui ne correspondent pas toujours aux réalités locales. Il a également exprimé des préoccupations concernant la promotion de l’agenda LGBTQ+ par l’ONU, qu’il considère comme une imposition culturelle occidentale.

La Solidarité Islamique Comme Réponse aux Défis Contemporains

Un autre point fort de la conférence a été la discussion sur la solidarité islamique comme réponse aux défis contemporains. Plusieurs intervenants ont insisté sur l’importance de renforcer les liens entre les pays musulmans pour contrer les effets du néocolonialisme. Dr. Mustapha Sinian du Sénégal, a partagé l’expérience de son pays dans le soutien à la cause palestinienne, illustrant comment une solidarité bien orchestrée peut avoir un impact tangible sur la scène internationale.

De même, Damilia Tasmogambetova de Russie a souligné le rôle des médias dans les conflits modernes, en particulier dans l’unification des efforts musulmans à travers un journalisme indépendant et engagé. Elle a plaidé pour une implication plus grande des médias dans la lutte pour la justice et l’indépendance des peuples musulmans.

L’Émergence d’un Monde Multipolaire et la Résistance à l’Hégémonie Occidentale

La transition vers un monde multipolaire a été identifiée comme une opportunité majeure pour les pays musulmans de renforcer leur indépendance. Serdar Üsküplü, de Türkiye, a présenté une analyse des changements géopolitiques en cours, soulignant le déclin de l’hégémonie occidentale et l’émergence de nouvelles alliances entre les nations du Sud global, y compris les pays du Sahel et Gaza. Il a appelé à une coopération militaire et économique plus étroite entre les pays musulmans pour contrer l’influence persistante des puissances occidentales. Ali Riza Tasdelen, de Türkiye également a mis en lumière la place de l’Afrique dans cette nouvelle dynamique mondiale, insistant sur la nécessité pour les États africains de se libérer des lois néocolonialistes et invitant à l’organisation d’un forum international des presses sur cette question en Türkiye.

Crise Humanitaire et Adaptation au Changement Climatique

Un des moments marquants de la conférence a été l’intervention de Bocoum Alassane de Mauritanie qui a discuté de l’impact du changement climatique sur les crises humanitaires au Sahel. Il a insisté sur l’urgence de développer des stratégies d’adaptation pour répondre aux défis environnementaux qui exacerbent les conflits dans la région.

La conférence a servi de plateforme cruciale pour discuter des moyens de renforcer la souveraineté et la solidarité entre les pays musulmans face aux défis du néocolonialisme et de l’ingérence extérieure.

Les discussions ont mis en lumière l’importance de l’unité, non seulement pour surmonter les défis actuels, mais aussi pour construire un avenir où la justice et l’autodétermination des peuples seront au cœur de l’ordre mondial.

Kassoum Théra

