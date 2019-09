Chapelet et coran à la main, ces fidèles musulmans et musulmanes ont tenu tous à venir assister massivement au lancement officiel de la Coordination des Mouvements, associations et sympathisants de l’Iman Mahmoud Dicko (CMAS) ce samedi 07 septembre 2019 dans la salle Bazoumana Sissoko archicomble du palais de la culture Amadou Hampathé Ba sous la haute autorité de l’Iman Mahmoud Dicko et de la présence du Ministre en charge des réformes institutionnelles M Amadou Thiam.

Ce lancement de la Coordination des Mouvements, associations et sympathisants de l’Iman Mahmoud Dicko(CMAS) a été l’occasion aux fidèles musulmans et sympathisants du grand guide spirituel l’Iman Dicko de venir lui écouter pour sa première prise de parole en public après qu’il ait quitté la présidence du Haut Conseil Islamique. Et à chacune de ses sorties, l’Iman s’est s’attaqué ouvertement aux autorités politiques et administratives, de leur mauvaise gestion de la République

. Très vite, le lancement sera la tribune de dénonciation des 28 ans de la gestion démocratique par les politiques car selon le Coordinateur Général Issa N’Djim « la CMAS sera un mouvement politico-religieux qui incarnera l’espoir et le changement avec l’accompagnement de leur Parain le très respecté l’Iman Dicko. »

Au pupitre, l’Iman Mahmoud Dicko a tenu à rassurer les uns et autres et couper court aux rumeurs sur ses ambitions politiques. « J’ai tout entendu, les masques sont tombés, il veut être président, il veut être faiseur de roi etc. Mais ils se trompent. Je veux la paix pour ce pays. Je ne serai pas candidat que les détracteurs se mettent à l’aise… Suite aux événements de Kidal, nous avons fait libérer 160 soldats maliens, mais n’avons reçu la moindre lettre de remerciement de la part de notre gouvernement. Du surcroît mon envoyé spécial M SIBY à son retour avec les soldats libérés a été pendant 48h détenu dans un lieu secret à Bamako. Au lieu de lui décerner une médaille, on le met en prison. Il a fallu mon intervention pour qu’on le libère. Les frais de transports de ces soldats libérés ont été cherchés par lui. On est dans quel pays. » Fulmine à l’assistance l’Iman Dicko

En répondant directement à la Présidente de la Cour Constitution Mme Manassa Danioko à travers son communiqué de presse qui lui fut adressé suite à la création de la CMAS, l’Iman Dicko répond : «Dites à Manassa de dire à son envoyé que Dicko n’est pas candidat…» En ajoutant que le seul problème que nous avons aujourd’hui au Mali, c’est celui de la gouvernance, « ce sont les acteurs du 26 mars qui ont détourné les idéaux de la démocratie au Mali. Il y ‘a des hommes et femmes qui se sont battus dignement pour avoir cette démocratie, mais il y’a aussi beaucoup de vendeurs d’illusions… nous n’avons pas de problème de ce que vous dites, nous avons un problème de gouvernance…”

Bokoum Abdoul Momini/Maliweb.net

