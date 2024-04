We world a procédé à la cérémonie de lancement de son projet intitulé «Accès au travail et à l’inclusion sociale pour les jeunes maliens» (ALIS) et à l’ouverture de son espace Orientation Jeunesse à Sogoniko le 4 avril 2024. Prévu initialement pour une durée de trois ans, ce projet est cofinancé par l’Agence italienne pour la Coopération au Développement (AICS). La cérémonie de lancement a été présidée par le Directeur général de l’Agence pour la promotion de l’emploi des jeunes (APEJ) représentant la ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

«Accès au travail et à l’inclusion sociale pour les jeunes maliens» (ALIS) ! Tel est le nom donné à un projet initié par «We World» et cofinancé par l’Agence italienne pour la Coopération au développement (AICS). Elle vise à contribuer à la création de zones urbaines inclusives, sûres, résilientes et durables afin de s’attaquer aux causes profondes des flux migratoires et aux effets des changements climatiques au Mali. Ce projet va aider la commune VI à renforcer l’inclusion socio-économique urbaine et la protection de sa population tout en mettant l’accent sur les groupes vulnérables tels que les jeunes, les femmes, les personnes déplacées et les migrants de retour.

Selon les présentations de Mme Kassogué Claudia Berlendis de la Coopération italienne au Mali et de Fabriozio Fiore, chef du Projet ALIS, les activités de ce projet toucheront plusieurs milliers de bénéficiaires directs et indirects, dont 6 500 jeunes orientés par l’Espace Orientation Jeunesse sis au Centre Jeunes de Sogoniko, 2 000 jeunes formés en compétences de base, 500 jeunes bénéficiaires de bourses de formation dans 18 centres de formation professionnelle qui seront eux-mêmes appuyés.

Au delà de cette couche, trois chaînes de valeurs seront renforcées au profit de 60 personnes alors que 2 500 familles seront sensibilisées sur l’éducation environnementale ; 160 000 personnes bénéficieront de l’extension du réseau d’évaluation des eaux pluviales alors que 120 000 bénéficieront du renforcement du service de collecte des déchets, dont 4 900 qui bénéficieront des services de protection communautaire et 93 nouveaux travailleurs seront employés dans la collecte des déchets urbains dans la commune VI du District de Bamako. Tout comme 240 promoteurs d’entreprises et leurs salariés bénéficieront de fonds de démarrage et d’un accompagnement technique et en gestion d’entreprise.

Pour le Directeur général de l’Agence pour la promotion de l’emploi des jeunes (APEJ), M. Mamadou Bâ (représentant Madame le ministre de l’entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle), le projet ALIS dispose d’une grande sensibilité thématique pour l’assainissement, la formation et l’insertion en partenariat étroit avec les centres de formation professionnelle, la Collectivité, le Comité de gestion et de valorisation des déchets et les populations déplacés de Faladié, Sénou, Mabilé et Niamana. Le département de l’Emploi s’est réjouit du démarrage de ce projet cofinancé par l’Agence italienne pour la Coopération au Développement qui contribue à 95%, soit 3 600 000 Euros, sur un total de 3 790 000 Euros, soit 2 486 077 000 F CFA.

La cérémonie de lancement du projet ALIS a été suivie de l’inauguration et d’une visite de l’espace «Orientation Jeunesse» situé dans l’enceinte du «Projet jeune» à Sogoniko. Cet espace va offrir une multitude d’informations et sera un lieu d’orientation professionnelle visant à améliorer l’intégration des jeunes et des femmes en leur fournissant des services multisectoriels, particulièrement des conseils et un soutien pour créer leur propre entreprise, trouver un emploi rémunéré ou accéder aux services du programme et/ou à d’autres partenaires. Pour ce faire, l’Apej a mis à la disposition de cet espace quatre agents, dont deux conseillers d’orientation, un conseiller en insertion et un superviseur.

«Ce partenariat rentre dans le cadre de notre mission qui consiste à concourir à la création d’emplois pour les jeunes en milieu rural et urbain, diplômés ou non diplômés, notamment en facilitant l’accès aux marchés du travail et au crédit», a souligné le DG de l’Apej, M. Mamadou Bâ. Et de réaffirmer, «notre engagement à travailler en partenariat avec les jeunes, les femmes et toutes les parties prenantes pour promouvoir l’entrepreneuriat, créer des emplois durables et contribuer à la création d’une paix durable au Mali… Nous pensons que le manque d’emplois au Mali est une source potentielle d’insécurité et une menace pour la paix pour nos collectivités et toute la nation».

Il faut rappeler que «We world» est une organisation italienne indépendante qui œuvre dans 26 pays avec des projets de coopération pour le développement et d’aide humanitaire. Elle est présente au Mali depuis 2019. Le projet ALIS est mené en partenariat avec d’autres partenaires internationaux et locaux, notamment l’APEJ, CISV, LVIA, HYDROAID et COGEVAD.

Sory Diakité

Commentaires via Facebook :