Le Cercle de réflexion et d’informations pour la consolidation de la démocratie (CRI 2002) a remis des répertoires des chefs de villages, fractions et quartiers des huit cercles de la région de Mopti et des cinq cercles de la région de Tombouctou.

La cérémonie officielle a eu lieu le jeudi 24 février 2022 dans la salle de conférence du ministère de la refondation de l’Etat. C’était en présence du ministre de la refondation de l’Etat, Ibrahim Ikassa Maïga, du président de CRI 2002, Dr. Abdoulaye Sall.

Cette initiative de CRI 2002 vise à contribuer à la réalisation des cas innovants de démocratie participative incluant les autorités traditionnelles, coutumières, religieuses et les autres organisations de promotion de la citoyenneté, du civisme et des savoirs dans un contexte de refondation de l’Etat du Mali dans ses trois (3) éléments constitutifs : le pouvoir politique, la population et le territoire.

À l’entame de ses propos, Dr. Abdoulaye Sall, président de CRI 2002, a remercié les autorités actuelles du pays d’avoir décrété, le 11 novembre, journée nationale des légitimités traditionnelles au Mali ; ce qui est une recommandation de CRI 2002.

Au total, 33 cercles sur 49 sont couverts par l’enquête pour l’élaboration de ce document appelé « répertoires des chefs de villages, fractions et quartiers », a expliqué Dr. Sall. Soulignant que qu’un certain nombre de questions simples ont été posées aux chefs de villages, de fractions et de quartiers pendant l’enquête. Notamment sur leur décision de nomination, leur carte d’identification, leur badge d’identification, le drapeau du Mali devant leur porte.

Par ailleurs, il a insisté sur le processus et les procédures de relecture de la loi N°06-023 du 28 juin 2006, qui crée et administre les villages, fractions et quartiers en République du Mali. Parce qu’au Mali, selon lui, la déconcentration administrative s’arrête au niveau des arrondissements. Et de souhaiter que les villages, fractions et quartiers soient érigés en collectivités territoriales de base.

Le ministre de la refondation de l’Etat s’est félicité de la démarche ayant abouti aux présents résultats. Il a aussi tenu à saluer CRI 2002 pour toutes les initiatives de promotion et de valorisation des autorités et légitimités traditionnelles de notre pays.

Pour le ministre Ikassa Maïga, ces entités maliennes, notamment les villages et les fractions, sont des Etats en miniature qui jouent un rôle important dans la réorganisation administrative du Mali, en cette période de refondation de l’Etat.

Il a aussi rappelé que les légitimités traditionnelles représentent tout en termes de sécurité, de citoyenneté, d’activités socio-économiques etc., dans notre pays.

« La crise que notre pays vit depuis des années n’aurait pas atteint ce niveau si ces responsables communautaires étaient considérés voire impliqués dans la gouvernance de l’Etat » est-il persuadé.

Pour le ministre Ibrahim Ikassa Maïga, ce rapport de CRI 2002 contribuera beaucoup à faciliter cette nouvelle option des autorités.

Mantan Koné

