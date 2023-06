Le décompte des voix des militaires inquiète la société civile, notamment MODELE-Mali, à travers son président Dr Ibrahim Sangho.

La campagne électorale pour la tenue des élections référendaires s’est ouverte le 2 juin 2023 et fermera le 16 juin. Pour les votes, ce sont les 49 anciens cercles, les 6 Communes du district de Bamako, 791 communes, les 10 régions qui sont concernés. En d’autres termes, les nouvelles entités créées par les autorités de la transition ne feront pas parties de ces élections.

Si beaucoup s’inquiètent de la mauvaise organisation des élections, l’Autorité indépendante de gestion des élections (l’AIGE), a rassuré sur les dispositions prises pour les scrutins du 11 et du 18 juin 2023.

Au micro de notre confrère du studio tamani, le président Moustapha Cissé, a souligné que « Tout est pré-positionné au niveau des différentes régions et des préfectures pour être mise à la disposition des populations qui vont voter. La loi prévoit des votes anticipés des militaires. Et de poursuivre « Ça va se faire dans la plus grande transparence. Les observateurs auront accès aux bureaux de vote et la compilation des résultats du vote des militaires se fera le jour du scrutin en même temps que le scrutin du 18 juin » a-t-il précisé.

Pour des organisations de la société civile, l’organisation du scrutin est satisfaisante dans l’ensemble. Toutefois, elles soulèvent des réserves sur certains aspects.

Selon Dr Ibrahim Sangho, président de la mission d’observation des élections au Mali Modele-Mali, le problème se pose au niveau du décompte des voix des militaires qui vont voter par anticipation. « Est-ce que les urnes ne seront pas bourrées avant le 18 juin ? C’est l’inquiétude qu’on a par rapport au referendum. Nous n’avons pas eu beaucoup de satisfactions à cet égard mais dans l’ensemble nous pensons que l’AIGE est prête pour aller aux élections » mentionne Sangho.

Selon l’AIGE, le nombre total d’électeurs est de 8 463 084, dont 4 071 508 femmes. 24 416 bureaux de votes sont prévus pour 13 240 centres. L’Autorité informe aussi que 9 millions de cartes d’électeurs ont été confectionnées.

Il faut noter que l’Union européenne a accordé au gouvernement du Mali 7 millions d’euros pour l’organisation des élections.

Mohamed Keita

