Le Mouvement Génération engagée (MGE) s’inquiète de la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire au Mali. Il l’a fait savoir dans son communiqué n°002 du 8 août 2023. Dans ce communiqué, il constate que le Mali se trouve dans un contexte fragile marqué par des atteintes à l’intégrité physique et des attaques lâches et barbares. Dans ce contexte, des Maliens, civils et innocents sont privés de leurs libertés individuelles et de leurs droits fondamentaux à la santé, à l’éducation, à la sécurité et à la justice. I invite les autorités maliennes à prendre toutes les mesures au rétablissement de l’ordre et au retour de la paix sur toute l’étendue du territoire.

Le MGE rappelle que cette situation a des conséquences énormes sur la vie des populations maliennes en ce qu’elle entraîne des déplacements forcés, la non scolarisation ou la déscolarisation des enfants, le faible niveau d’accès aux services sociaux de base, l’exclusion sociale, la perte de l’identité sociale et individuelle, la radicalisation des populations, le non-respect des lois et de l’état de droit. Le MGE condamne ces atteintes graves et répétées aux droits de l’Homme qui sont commises dans de nombreuses parties du Mali par des individus sans foi ni loi. Face à ces défis majeurs qui exigent des réponses urgentes et adaptées, il demande aux autorités compétentes, entre autres, d’intensifier les efforts sécuritaires en vue de soulager les populations exposées ; d’organiser le retour progressif de l’Etat auprès des populations ; de faciliter l’accès à l’aide humanitaire publique pour les populations ; de poursuivre ses engagements pour la réduction des conflits intercommunautaires et le maintien de la cohésion sociale ; de prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement de l’ordre et au retour de la paix sur toute l’étendue du territoire malien.

Le MGE présente ses sincères condoléances aux familles des victimes civiles et celles des militaires tombés pour la défense de notre patrie. Siaka Doumbia

