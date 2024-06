Le vendredi 14 juin 2024, les parties prenantes au Projet : Combattre l’esclavage, et la discrimination fondée sur l’ascendance au Mali ont convié des médias à un déjeuner de presse à l’hôtel Azalaï de Bamako afin de les présenter les résultats tangibles dudit projet.

La présente rencontre a été animée par le Coordinateur National du Projet de Lutte contre l’esclavage, Ibrahima Cissé et Mme Raïchatou Wallet Altanata non moins vice-présidente de l’Association pour la consolidation de la Paix, le Développement, la Promotion et la Protection des Droits Humains (Temedt), accompagnée du deuxième Vice-président de Temedt, M. Abdoulaye Macko.

A l’occasion, M. Ibrahima Cissé a loué les résultats tangibles du projet de lutte contre l’esclavage et la discrimination fondée sur l’ascendance d’octobre 2019 à 2024. Il s’agit entre autres de l’identification des victimes, environ 928 victimes d’esclavages, l’insertion de près de 90 victimes dans les AGR (activités génératrices de revenus), la formation et l’implication de près de 45 professionnels de médias qui ont eu à produire sur le sujet. En plus, le projet a eu également à former 20 magistrats, 20 inspecteurs de travail, 129 para -juristes, ainsi que sensibiliser 8125 personnes sur la question, a fait savoir M. Cissé.

Autre avancée en matière de lutte contre la pratique de l’esclavage, déclaré par M. Cissé concerne le volet juridique avec la révision du Code pénal et la loi relative à la lutte contre l’esclavage qui est en cours dans notre pays.

Quant aux membres du Projet notamment ceux de Temedt, ils rappelleront les actions menées par leur association. Des actions de sensibilisation et de plaidoyer pour lutter contre la pratique dans différentes régions du Mali.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

