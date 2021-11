Dépôts d’argent Orange Money : Orange Mali met en garde contre tout frais supplémentaire

Le vendredi 5 novembre 2021 à Missabougou, les Masters d’Orange Mali ont aminé un point de presse. Au cours duquel ils déclarent : ‘Les partenaires distributeurs qui ont signé avec Orange Mali dénoncent l’application de frais sur les dépôts d’argent Orange Money’.

Les partenaires distributeurs communément appelés les Masters d’Orange Mali, se joignent à leur fournisseur, pour dénoncer une pratique qu’ ils qualifient d’irrégulière chez certains points de vente des services Orange money. Il s’agit du payement de frais supplémentaires que ceux fixés par Orange au niveau de certains points de vente.

« Nous avons constaté depuis le 10 novembre un mouvement de certains points de vente qui appliquent des tarifs supplémentaires sur les frais officiels d’Orange Mali, ils surtaxent le client final avec des tarifs irréguliers. Par exemple : 50F sur dépôt et 50F sur retrait », déclare Youssouf Coulibaly, le porte-parole du collectif des Masters. Et de poursuivre que les partenaires distributeurs qui ont signé avec Orange Mali dénoncent l’application de frais sur les dépôts d’argent Orange Money. Selon M. Coulibaly , le Dépôt est totalement gratuit partout au Mali. Aussi, en symbiose avec la société Orange Mali, les Masters d’Orange maintiennent qu’il est formellement interdit par la réglementation d’appliquer des tarifs supplémentaires sur les frais en vigueur . Et pour eux, les points de ventes mis en cause sont en violation avec la législation et les promesses d’Orange Mali vis-à-vis de ses clients. Et pour les membres du Collectif, il est de la responsabilité d’Orange et ses partenaires de prendre des dispositions pour le respect strict de ces tarifs. « Si un point de vente exige des frais supplémentaires, nous invitons les clients à aller vers les PDV qui affichent l’autocollant « les vrais tarifs » indiquent-ils.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

