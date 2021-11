L’entreprise Diaspora Sud Vision (DSV) a procédé le mardi 16 novembre au lancement de la 5e édition de Diaspora Entrepreneurs hip. C’était sous l’égide du Chef de Cabinet du ministre des Maliens Etablis à l’Extérieur et de l’Intégration Africaine, Mohamed Ag Elbachar.

Diaspora Entrepreneurship est un programme de Diaspora Sud Vision (DSV) qui vise à faciliter le retour des porteurs de projet issu de la diaspora africaine, désireux de rentrer dans leur pays d’origine avec un projet entrepreneurial afin de contribuer à la croissance et au développement de leur pays d’origine en particulier et de toute l’Afrique en générale.

Selon son fondateur et directeur général, Papa Ouane, DSV est une structure innovante d’accompagnement de qualité et du financement des porteurs de projet de la diaspora malienne. Son objectif est d’avoir un gros impact avec peu de moyens. Il a indiqué que sa structure qui a 05 ans d’existence à contribuer au financement de 12 projets de la diaspora à hauteur de 673 millions de FCFA (Ndlr, plus d’un million d’Euro). Lesquels, dit-il, ont généré 200 emplois. Dans ce lot en plus des maliens on retrouve des sénégalais et des ivoiriens.

DSV a mis en place à un mécanisme afin de suivre les lauréats des 04 premières éditions. « On ne peut les mettre dans la nature comme ça. Il faut qu’on les suive. C’est en fonction de leur réussite que la banque nous fait confiance », a expliqué Papa Ouane, qui n’a pas manqué de souligner les difficultés rencontrées par son entreprise.

Pour sa part, le Chef de Cabinet du Ministre des Maliens Etablis à l’Extérieur et de l’Intégration Africaine, Mohamed Ag Albachar, a indiqué que Diaspora Entrepreneurship est une excellente initiative. Au vu des résultats obtenus en 05 ans, il a annoncé que le département est heureux de prendre toute sa place à côté de DSV et son programme.

Cette cérémonie de lancement qui est couplée au 5e anniversaire de DSV a vu la participation des anciens lauréats qui ont fait des témoignages sur le programme.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

