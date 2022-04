La banque Ecobank Mali investie dans la digitalisation de ses services, lance des plateformes permettant le paiement des factures de la SOMAGEP (société malienne de gestion d’eau potable. La cérémonie de lancement s’est déroulée le 19 avril 2022 au siège de ladite banque.

Ecobank Mali innove et dans sa quête de mieux servir ses clients, elle a mis en place des plateformes qui permettent à ces usagers de payer leurs factures, SOMAGEP. Parmi les différentes plateformes mises à disposition des usagers on cite ces canaux : OMN plus dédiées aux grandes entreprises ; OMNI Lite dédiée aux petites et moyennes entreprises et Ecobank Online aux clients particuliers. De part ces offres, ladite banque exprime sa volonté de plus se rapprocher de ses clients en les offrant des facilités via des solutions simples et innovantes. Selon le directeur général Ecobank Mali, M. Mamady Diakité le choix porté sur la SOMAGEP s’explique par l’engagement de la dite structure consacrée au service public, en effet la SOMAGEP approvisionne au quotidien les populations en eau potable. Aussi à travers cette initiative, Ecobank Mali entend appuyer la SOMAGEP dans ses efforts de satisfaction des maliens. « Nos solutions viennent donc aider à agrandir le portefeuille de moyens d’encaissement afin de permettre à la SOMAGEP de désengorger davantage ses agences et de minimiser les pertes et impayés » dira-t-il.

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

Commentaires via Facebook :