Dans un communiqué daté du dimanche 24 mars dernier, l’Association Malienne pour la Protection et la Promotion de la Culture Dogon, dénommée « Ginna Dogon » a condamné fortement l’attaque barbare contre le village d’Ogossagou avant de juger « prématurée la dissolution du mouvement Danna Ambassagou par le gouvernement ».

Dans ce communiqué, l’Association Culturelle « Ginna Dogon » se dit consternée par le massacre des habitants du village d’Ogossagou, à l’aube du samedi 23 mars dernier par des éléments non encore identifiés à 14 km de Bankass, région de Mopti.

Le bilan est lourd: 134 morts et 45 blessés graves. Une semaine avant, des éléments non identifiés avaient tué 14 personnes et brulé des villages à quelques kilomètres de Bandiagara. « Malgré les appels des populations, ces exactions ont duré plusieurs jours sans aucune réaction des autorités. En deux semaines, le pays Dogon a perdu près de 150 personnes », regrette-t-il à travers leur communiqué.

Ainsi, l’Association Ginna Dogon, tout en condamnant avec la dernière rigueur ces actes ignobles, demande aux autorités de: diligenter des enquêtes pour que les auteurs de ces tueries soient arrêtés et punis, de rendre publiques les conclusions de ces enquêtes, d’éviter le parti-pris et la stigmatisation, de renforcer la sécurité de toutes les populations au centre du pays et de créer en priorité un cordon sécuritaire autour des zones à haut risque et d’y renforcer l’Etat d’urgence.

Par ailleurs, l’Association Ginna Dogon déclare prendre acte des mesures prises par le gouvernement mais regrette qu’aucune allusion n’ait été faite aux autres victimes dans le communiqué du Conseil des Ministres extraordinaire en date du dimanche 24 mars passé. Aussi, Ginna Dogon se dit préoccupée par la décision du gouvernement de dissoudre le mouvement Danna Ambassagou avant les conclusions de l’enquête. Elle demande la dissolution de toutes les autres milices qui évoluent dans la zone et la sécurisation de toutes les populations sur toute l’étendue du Pays Dogon.

Enfin, elle présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés.

Ben Abdoulaye

