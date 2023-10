Dr. Ousmane Sy à la conférence-débat de génération engagée : «Pour que la nation malienne ait un Etat, il faut que l’Administration, la Justice et les Forces armées soient au service des communautés»

Dr. Ousmane Sy, ancien ministre de l’Administration territoriale, était l’animateur de la conférence-débat du mouvement “Génération engagée”, tenue le samedi 7 octobre 2023 au restaurant la pirogue sur le thème “63 ans d’indépendance, le Mali, une nation qui cherche encore un Etat”. Au cours de cette conférence, Dr. Ousmane Sy a martelé que “pour que la nation malienne ait un Etat, il faut l’Administration, la Justice et les Forces armées soient au service des communautés”.

Dans son exposé, l’ancien ministre Dr. Ousmane Sy a fait l’historique de la construction de la nation malienne avant de s’exprimer sur l’origine des crises au Mali. Il a indiqué qu’après les empires, les royaumes, le Mali, à l’indépendance, a hérité d’un Etat colonial qui doit être réformé. Mais, 63 ans après l’indépendance, le Mali cherche encore sa voie avec une crise de gouvernance.

D’après Dr. Ousmane Sy, le Mali est d’abord une géographie, un grand territoire qui est l’intermédiaire entre l’Afrique blanche et l’Afrique noire. Pour lui, les crises au Mali tirent leur origine dans la centralisation de la gestion du pouvoir héritée de la colonisation.

A ses dires, avant l’arrivée du colonisateur, la gestion du pouvoir était décentralisée. Le Mali indépendant a hérité de la centralisation du pouvoir, ce qui n’a pas été sans conséquence. Les différentes crises sont nées dans la tentative d’uniformisation de l’Etat du Mali. Il a ajouté que la cause réelle des crises au Mali est le décalage entre les réalités des communautés et la gestion du pouvoir. “Un Etat, c’est une nation, une Administration, une justice, les Forces armées et de défense. Un bon Etat doit avoir un trépied constitué d’une bonne Administration, une bonne Justice et de véritable Forces de sécurité. La racine des crises se trouve dans la gestion du trépied Administration-Justice-Forces armées. Avec la gestion centralisée de l’Etat, l’Administration n’est pas au service des usagers. Mais ce sont les usagers qui sont au service de l’Administration. L’Etat, dans son organisation, est en décalage par rapport aux réalités des communautés. La Justice est en décalage par rapport au peuple. L’Administration, la Justice et les Forces armées doivent être au service des communautés”, a-t-il dit.

“La refondation entamée ne doit pas un slogan mais une réalité”

Pour le conférencier, la solution des crises passe par la réforme du trépied Administration-Justice-Forces de sécurité qui doit être au service des communautés car le rapport entre l’Etat et les communautés a beaucoup évolué, surtout avec l’explosion technologique. Et de faire remarquer que les jeunes d’aujourd’hui ne sont plus obéissants comme les jeunes d’avant. “Après 63 ans d’indépendance, l’Etat malien doit changer sa façon de gérer pour s’adapter aux réalités des communautés. L’Administration doit être au service des communautés. Pour cela la refondation entamée ne doit pas un slogan mais une réalité fondée sur la préoccupation du peuple malien. Pour véritablement refonder les institutions, il faut la stabilité de l’Etat à travers la marche d’une bonne Administration, de la Justice et des Forces armées”, a-t-il indiqué.

Siaka Doumbia

Commentaires via Facebook :