Education, jeunesse et accès à l’eau potable : Moov Africa Malitel toujours au rendez-vous

L’éducation et l’épanouissement de la jeunesse malienne et l’accès à l’eau potable pour tous ont toujours été au cœur des priorités de l’opération historique de téléphonie mobile, l’entreprise citoyenne, Moov Africa Malitel. C’est dans cet élan de solidarité, que les responsables de Moov Africa Malitel, n’ont cessé depuis des années de multiplier des initiatives afin d’aider les autorités du pays dans leurs efforts de l’amélioration des conditions de vie des populations, à travers la réalisation des forages, l’employabilité des jeunes, la rénovation et l’équipement des salles de classes à travers le pays. Dans ce cadre plusieurs actions ont été entreprises et réalisés par la Direction générale de Moov Africa Malitel, sous leadership de son Directeur général, Abdelaziz Biddine.

Education et l’épanouissement de la jeunesse

Ainsi, les élèves des lycées Ibrahima Ly et Mamadou Sarr ont eu la belle surprise de voir leur salle informatique entièrement rénovée et équipée par Moov Africa Malitel.

Le Jeudi 04 février 2021, une délégation de Moov Africa Malitel avec à sa tête le Directeur général Abdelaziz Biddine s’est donc rendu au lycée Mamadou Sarr pour l’inauguration symbolique des nouveaux locaux.

Le lendemain, vendredi 05 février, c’est le lycée Ibrahima Ly, à son tour, qui a accueilli à bras ouverts le Directeur général de Moov Africa Malitel.

Cette action pour les 2 lycées a concerné : la rénovation entièrement de la toiture (tôle et plafond), le renforcement du système d’éclairage et d’électricité, l’installation des ventilateurs, la peinture (intérieure et extérieure) des salles informatiques, l’installation de 15 nouveaux postes d’ordinateurs (Ordinateurs de bureau complet + tables et chaises).

Rappelons que depuis 3 ans Moov Africa Malitel a entrepris cette action citoyenne au bénéfice des élèves du Mali. Trois autres écoles ont déjà bénéficié d’un soutien du même genre de Moov Africa Malitel, à savoir le lycée Kankou Moussa, le lycée Ba Aminata Diallo (LBAD), le lycée Fily Dabo. Moov Africa Malitel, prévoit d’autres actions très prochainement pour d’autres écoles également.

Moov Africa Malitel, un monde nouveau vous appelle !

Yirimadio et Djalakorodji Moutougoula : Moov Africa Malitel donne de l’eau potable aux populations

Moov Africa Malitel, entreprise citoyenne et engagée poursuit son opération de don de forage. C’est ainsi, que le mardi 13 avril 2021, la société a offert deux forages aux populations des communes de Yirimadio et Djalakorodji Moutougoula.

Operateur de proximité, cela fait quelques années maintenant quye la Sotelma/Malitel accompagne l’Etat dans sa lutte pour améliorer le taux d’accès à l’eau potable en installant des forages dans les zones les plus sensibles. Ces dons viennent soutenir les populations pour pallier les pénuries d’eau potable dans les centres de santé.

Echangeur de Yirimadio : L’état d’exécution est estimé à plus de 82%

Le ministre des Transports et des Infrastructures, Dembélé Madina Sissoko, a effectué le lundi 26 juillet dernier, dans la matinée, une visite sur le chantier des travaux de construction d’un Viaduc situé à Yirimadio au croisement à la Route Nationale N°6. L’objectif de cette visite était de constater l’état d’avancement des travaux dont l’état d’exécution est estimé à plus de 82%.

En dépit des occupations des emprises du chantier, l’entreprise RAZEL a annoncé la fin des travaux pour fin octobre 2021.

Madame le ministre Dembélé Madina Sissoko a invité les responsables de l’entreprise de tout mettre en œuvre pour le respect du délai annoncé.

Des voies de déviation très prochainement réalisées !

Pour atténuer la souffrance des usagers utilisant ce tronçon, Madame le ministre des Transports et des Infrastructures a annoncé le démarrage très prochain de la réalisation des voies de déviation pour désengorger le trafic assez important sur cet axe routier. Selon elle, ces voies de déviation du site du chantier de l’échangeur permettront de soulager la souffrance des usagers d’ici la fin des travaux.

En plus du Viaduc, les travaux d’aménagement en 2*2 voies de la route reliant le 3ème pont de Bamako à la Route Nationale N°6 et la réhabilitation de la section Tour de l’Afrique-Yirimadio se poursuivent normalement.

Le taux d’exécution de l’ensemble des chantiers est estimé à 96%.

Ccom MTI

Commentaires via Facebook :