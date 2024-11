Le président de la commission nationale du contrôle et de l’évaluation du Haut conseil islamique du Mali (HCIM), Cheick Soufi Bilaly, a animé un point de presse à sa sortie d’une réunion extraordinaire du HCIM. C’était le week-end dernier devant le HCIM. Le contrôleur demande le bilan avant d’aller au congrès.

Après une réunion extraordinaire du bureau exécutif du Haut conseil islamique, le week-end dernier, Cheick Soufi Bilaly à travers un point de presse, s’est prononcé sur plusieurs questions brûlantes sur les préparatifs du 4e congrès électif du HCIM prévu le week-end prochain à Bamako.

Tout d’abord, le bureau exécutif du HCIM impose une somme de 100 000 F CFA à chaque association qui souhaite participer au congrès. Le guide des Soufis a estimé que la somme de 100 000 F CFA est élevée mais aussi a exigé qu’elle soit versée dans le compte bancaire du HCIM.

Pour le futur congrès en vue, le contrôleur du HCIM a demandé aussi le rapport général du congrès et le rapport sur le plan d’activités afin qu’il puisse dresser son rapport en tant que président de la commission nationale du contrôle et l’évaluation du HCIM.

“La commission de contrôle doit présenter un rapport au congrès, ça doit être à la base des rapports cités mais nous n’avons rien reçu comme rapport de 2019 à nos jours”, a regretté Cheick Soufi Bilaly.

Pour plus de précisions, le président de la commission du contrôle a fait mention d’une lettre qu’il a envoyée en août dernier pour des clarifications. Dans cette correspondance dont nous avons reçu une copie, le guide des Soufis soulève plusieurs questions ; à savoir : un rapport financier d’un budget de 377 millions qui pour Cheick Bilaly est douteux. Dans la lettre, il demande des justificatifs et soutient que le budget total général va au-delà pour atteindre 548 millions de nos francs.

Il termine sa lettre en dénonçant le mandat du HCIM qui pour lui, est expiré aujourd’hui et précise que “le temps reste aux bilans et rapports”. A rappeler que Cheick Soufi Bilaly reste toujours dans la course pour la présidence du HCIM et ne compte pas se retirer.

“Ma candidature a été portée par le Rassemblement des musulmans pour l’union et la paix (RMUP) qui l’a portée pas moi”. Et de conclure : “J’attends l’état financier pour faire mon rapport et évaluer le bureau”.

Koureichy Cissé

