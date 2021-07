El-Hadj Patrice Seydou Dembélé, secrétaire général de l’AMS-UNEEM : « Abdoul Karim Camara dit Cabral a été assassiné et enterré au nord du Mali »

L’Amical des Amis et Sympathisants de l’Union nationale des Elèves et Etudiants du Mali (AMS-Uneem) et familles d’Abdoul Karim Camara dit Cabral attendent toujours la vérité sur la disparition de Cabral. Au cours des travaux de l’assemblée statuaire de l’Amical, le week-end dernier à la Pyramide du souvenir, le Secrétaire général de l’AMS-Uneem, El hadj Patrice Seydou Dembélé a affirmé que leur leader a été «assassiné et enterré au nord du Mali ».

Après être reconduit à la tête de l’AMS-Uneem par consensus, M. Dembélé a exprimé de nouveau leur désir de retrouver la tombe d’Abdoul Karim Camara dit Cabral. « Nous voulons terminer notre mandat par cette soif en nous de retrouver la tombe de notre camarade Abdoul Karim Camara dit Cabral », a-t-il expliqué, avant de révéler que « l’espoir est permis ».

Par rapport à la recherche de la tombe du leader estudiantin malien disparu dans les années 1980, sous le régime de Moussa Traoré, la famille rejoint l’Amical dans la demande tout en restant dans le cadre juridique. Selon Cheick Mohamed Daba Camara, neveu de Cabral, la famille rejoint l’AMS-Uneem mais ajoute que juridiquement, « Cabral est une personne enlevée, disparue sans trace ». Il n’y a aucune preuve, aucun témoignage. « Seulement, des rumeurs qui disent qu’il est mort. Nous cherchons à connaitre d’abord s’il est mort. S’il est mort, où il a été enterré », ajoute M. Camara. « Nous voulons la vérité sur Cabral ».

« Le 4 août 2018, j’avais rencontré l’ancien Président Moussa Traoré. Il avait prévu de me rencontrer. Il est décédé. Nous avons approché Bah Ndaw mais pas Assimi pour le moment. Nous allons continuer avec les recherches», promet le secrétaire général de l’AMS-Uneem. A propos de l’assassinat, Patrice Seydou Dembélé affirme qu’Abdoul Karim Camara Dit Cabral, « a été assassiné et enterré au Nord du Mali ».

Koureichy Cissé

Commentaires via Facebook :