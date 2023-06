Elections : Couvrir et témoigner

La haute autorité de la communication (Hac) en partenariat avec l’Institut pour la Démocratie et l’Assistance Electorale (IDEA), et le centre malien pour le dialogue interpartis et la démocratie (CMDID), ont organisé une formation des journalistes en couverture des élections, stratégies de prévention et d’apaisement des tensions sociopolitiques en périodes préélectorale, électorale et postélectorale. Cette activité qui a réuni une quarantaine de journaliste de la presse écrite, de la radio et de la télé, s’est tenue du 7 au 9 juin 2023.

Pendant trois jours, une quarantaine de journalistes ont bénéficié d’une session de formation sur différentes modules autours du processus électoral.

Boubacar Sandinan Camara représentant CMDID explique que la liberté d’expression, l’accès à l’information et l’égalité devant la loi, sont entre autre les principes fondamentaux pour des élections crédibles et inclusives. « Cela suppose que les acteurs politiques, sociaux et électoraux peuvent discuter librement et expliquer sans pression, leurs opinions sur les processus électoraux et référendaires. Pour ce faire, ils s’appuient largement sur les médias pour transmettre et recevoir des informations. La réussite de ce rendez-vous suppose, des médias divers, ouverts, justes, équilibrés et impartiaux », affirme-t-il.

Selon lui, considérés comme le quatrième pouvoir, les médias peuvent éclairer, apaiser et lutter contre les violences avant, pendant et après les élections et les consultations référendaires.

Le Mali se prépare à une consultation référendaire le 18 juin 2023. A cette occasion, M. Camara dira que le pays a besoin de journalistes professionnels, chargés de couvrir un évènement très important, mais un peu particulier, car différent d’une élection en d’autre terme.

Il revient donc aux journalistes de faire violence sur eux-mêmes, pour dire vrai et juste, mais constructif, en observant les règles d’éthique et de déontologie qui s’applique à ce métier.

Seydou Cissouma, représentant de la Hac pour sa part, dira que lorsque les acteurs des médias sont mieux outillés, lorsqu’ils traitent des matières dont ils ont une connaissance plus fine, on a toutes les chances de trouver des produits de qualité dans les journaux, sur les chaines de télé et les antennes radio. Donner la bonne information en période électorale conduit à un apaisement avant, pendant et après les élections.

L’enjeu de cette formation est d’assurer une couverture médiatique professionnelle des élections. Il s’agira aussi et surtout de prévenir les conflits électoraux et de contribuer à l’apaisement social et politique.

Cet atelier a su définir des pistes de solution permettant aux hommes de médias d’être bien outiller en vue de faire correctement leur travail.

Zeïnabou Fofana

