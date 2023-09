Emprisonnement de Mme Mamou Gakou : L’Association Dagakané Yélimané proteste

Mme Diambou Mamou Gakou, épouse du porte-parole du mouvement Dagakané, a été arrêtée et mise sous mandat de dépôt avec 8 autres personnes à Yélimané depuis le 14 septembre 2023. L’Association Dagakané Yélimané proteste.

Connue par ses sorties et ses fortes déclarations médiatiques depuis l’arrestation de son époux, Bakary Diambou, porte-parole du mouvement Dagakané, Mme Diambou Mamou Gakou, à son tour, a été placée sous mandat de dépôt à la prison de Yélimané le 14 septembre dernier. Elle a été arrêtée avec 8 autres personnes parmi lesquelles quatre vieilles personnes de 75, 68, 67 et 65 ans, tous de Yélimané et membres de l’Association Dagakané.

Mamou Gakou, selon un communiqué de l’association, relayé par les médias, a été arrêtée à la suite d’une plainte du préfet de Yélimané, Mady Kama Diawara. Selon le même communiqué, la plainte a été émise pour tentative d’assassinat sur la personne du préfet qui a porté plainte. “Sur 15 personnes interpellées et auditionnées, neuf ont été placées sous mandat et conduites en prison de Yélimané”, explique toujours le communiqué.

L’association Dagakané ici à Bamako demande la libération pure et simple de ses neuf membres et tous les autres membres qui sont en prison depuis le début de la crise entre l’association et les autorités préfectorales de Yélimané. Ils mettent en avant l’âge avancé des quatre vieux parmi les personnes arrêtées et Mamou Gakou qui selon plusieurs sources, allaiterait un nourrisson.

Dagakané qualifie lesdites arrestations de distraction. “Nous condamnons de la manière la plus ferme cette vulgaire manipulation de l’opinion par la diffusion d’une fausse accusation visant à porter atteinte à notre association”, signe le communiqué avant de terminer par : “L’association cercle de Yélimané Dagakané se réserve le droit d’entreprendre toute action judiciaire à l’encontre des auteurs et complices devant les services juridiques concernés”.

Koureichy Cissé

