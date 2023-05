Alors qu’on croyait la saga juridico-administrative terminée après l’organisation par l’administration provisoire à la tête du CNPM, d’une assemblée générale au cours de laquelle Mossadeck Bally a été plébiscité, c’était alors sans compter sur la témérité des deux présidents qui se disputent le poste depuis près de deux ans, à savoir Mamadou Sinsy Coulibaly et Diadié dit Amadou Sankaré. Ces derniers ne s’avouant pas vaincu ont, semble-t-il, décidé d’attaquer et l’administration provisoire et l’assemblée générale élective et le bureau qui en est issu. En tout cas si l’on en croit une note de l’Etude de Maître Sékou Oumar Barry, avocat à la Cour, adressée au Président du Conseil National du Patronat du Mali. Cette note informative signifie au Président Mossadeck Bally qu’à son audience du 8 Mai 2023 la procédure visée en marge, a été mise en délibéré devant le tribunal de grande instance de la commune IV du District de Bamako pour le 05 juin 2023 avec possibilité des notes en cours de délibéré. Après cette note de l’avocat Barry, les réseaux sociaux et certains médias en ont fait leurs choux gras. Le sort de Mossadeck Bally sera-t-il scellé le 5 juin2023 ?

Décidemment la faîtière du secteur privé est hanté depuis plus de trois ans. D’abord elle a connu un titanesque combat entre deux grosses pointures du monde des opérateurs, à savoir Mamadou Sinsy Coulibaly et Amadou Dit Diadié Sankaré. Alors que ce contentieux n’a pas connu son épilogue, nous voici engagé dans une autre procédure. Pour rappel la goutte d’eau qui a, semble-t-il, fait déborder le vase aux yeux de Coulibaly et Sankaré est la décision de leurs camarades de l’administration provisoire, de les écarter du sérail patronal, toute chose aux antipodes des textes du CNPM. Pour l’administration provisoire cette décision est prise pour mettre un terme à la guéguerre qui a longtemps opposé les deux mastodontes du monde des affaires, à savoir Madou Coulou et Diadié Sankaré. En effet, cette décision d’écarter les deux protagonistes a été prise au moment où le contentieux est pendant devant la justice. Donc la plainte pour annulation du bureau dirigé par Mossadeck Bally est un nouvel élément factuel ajouté au dossier et le rendez-vous du 05 juin 2023 sera crucial pour l’avenir du Président Mossadeck Bally à la tête du CNPM, il y a juste un an.

Le Tribunal de grande instance de la commune IV du District de Bamako se prononcera le 05 juin 2023. Soit il confirmera l’assemblée générale élective qui a porté Mossadeck Bally à la tête du CNPM, soit il infirmera l’AG en mettant le compteur à zéro. La décision du tribunal de grande instance de la commune IV pourrait remettre encore en scelle Mamadou Sinsy Coulibaly et Amadou dit Diadié Sankaré, s’il venait à annuler, voire invalider l’assemblée générale qui a porté Mossadeck Bally à la tête du CNPM. Tout porte à croire aujourd’hui que la saga judiciaire est loin d’être terminée. La question qui taraude les esprits est celle de savoir si Mossadeck Bally à la tête du CNPM a su rassembler les différents groupements patronaux et les conseils régionaux pour donner un nouvel élan à la faîtière du secteur privé? Hormis les cérémonies protocolaires, les déclarations de bonnes intentions et autres shows médiatiques, le nouveau Président du CNPM n’a pas pour l’instant montré grand-chose et les adhérents commencent à susurrer. Que répondra-t-il à ses détracteurs qui pensent qu’il n’a aucune légitimité et que son élection à la tête du patronat est une violation flagrante des textes de la structure ? Mossadeck Bally est désormais dans des beaux draps et son sort est lié à la décision du tribunal de grande instance de la commune IV du District de Bamako dont le verdict est attendu pour le 05 juin 2023.

En somme, la faîtière du secteur privé ne mérite pas un tel sort. Donc une introspection s’impose afin de mettre le compteur à zéro et d’aplanir toutes les difficultés au grand bonheur des opérateurs économiques du Mali.

Youssouf Sissoko

