Le Centre National des œuvres Universitaires (CENOU) et ses partenaires universitaires dont l’ENETP, l’ULSHB, l’Institut de Pédagogie Universitaire, l’ENSUP, l’ISH et la maison d’édition la Sahélienne ont rendu ce mercredi 16 novembre 2022 à la Cité Universitaire de Kabala un hommage mérité à un homme qui a servi le Mali et plus précisément le sous-secteur de l’enseignement supérieur avec amour et dévouement. Il s’agit du professeur Drissa Diakité, décédé dans la nuit du vendredi 1er juillet 2022.

Drissa Diakité est un historien. Il a servi l’enseignement en qualité d’enseignant à l’ENSUP, de Doyen de la faculté des Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines de l’Université de Bamako (FLASH) et de conseiller technique auprès des ministres en charge de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il a à son actif plusieurs ouvrages. Il s’agit entre autres : la Force du Serment aux origines du griot manding, Petit précis de remise à niveau sur l’histoire africaine à l’usage du Président Nicolas Sarkozy, Mali-France, regards sur une histoire partagée, le Mansaya et la société mandingue et Repères pour le Mali (son dernier ouvrage) qui traite les aspects d’histoire et de culture

Sa détermination et ses travaux remarquables sur l’histoire du pays ainsi que ses ouvrages lui ont valu une renommée internationale et d’être élevé au rang d’Officier de l’Ordre national du Mali. Il est lauréat du prix Mansa Makan Diabaté de la rentrée littéraire de 2010 et du prix Moussa Sow de celle de 2022.

Cette journée d’hommage à Kabala fut donc l’occasion de rappeler la qualité d’homme engagé pour le pays qu’il fut à travers des témoignages des membres de sa famille biologique et politique et d’autres collaborateurs à lui. Elle a été marquée également par des débats de discussion autour du dernier ouvrage posthume à travers 2 panels : le 1er avait pour thème : genre et éducation, les défis du multilinguisme, la crise scolaire et les manuscrits anciens. Ce fut développé par Dr Brema Ely Dicko, Dr Kawélé Togola et Bourema Touré. Pour le second panel qui portait sur le processus démocratique, la gouvernance au crible des expériences historiques africaines et cohésion au Mali. Il était animé par Dr Fatoumata Keïta, Pr Ismaïla Zangou Barazy et Pr Amadou Maïga.

À titre de précision, la cérémonie d’ouverture de la journée était Présidée par le directeur adjoint du CENOU, Amadou Mahamane. Ce dernier dans son discours d’ouverture a profité de l’occasion pour renouveler au nom du service ses condoléances les plus attristées à la famille biologique et politique du défunt ainsi qu’à ses proches collaborateurs.

Une journée d’hommage similaire a eu le 15 novembre dernier à l’ENSUP et une autre est prévue pour le 29 novembre prochain. Elles s’inscrivent dans le cadre d’une vaste campagne d’hommage au défunt, Pr Drissa Diakité.

Source : CIC-CENOU

