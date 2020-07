Face aux événements en cours dans le pays : Le PM Cissé rencontre le commandement des forces de sécurité

Le Premier ministre Boubou Cissé a présidé, ce mercredi 15 juillet,une rencontre de haut niveau avec le commandement des forces de sécurité.Tenue dans la salle de conférence du ministère de la Sécurité et de la Protection civile,la rencontre a enregistré la présence des secrétaires généraux du ministère de la Sécurité, de la Justice , de l’Administration territoriale et d’autres participants.

Pour s’enquérir des conditions de travail des forces de l’ordre, le chef du gouvernement a jugé utile de tenir une rencontre de tête-à-tête entre lui et le commandement militaire.D’entame de son propos, Dr. Boubou Cisse a,en son nom propre,ainsi qu’à celui du président de la République, présenté ses condoléances aux familles endeuillées,et souhaitéprompt rétablissement aux manifestants blessés.L’actuel premier ministre a également remercié les forces de l’ordre pour leurs engagements, leur professionnalisme et leurs efforts consentis lors des manifestations des 10,11 et 12 juillet pour la défense des institutions du Mali.

Saisissant l’occasion, il a renouvelé sa confiance ainsi que celle du président de la République aux forces de l’ordre quant à leurs capacités et déterminations à protéger davantage les institutions de la république, les édifices publics,voire les personnes et leurs biens. Boubou Cisse n’a pas également manqué de courage pour renouveler sa confiance audit commandement militaire quant à sa capacité et son professionnalisme à encadrer sans dommage la prière collective prévue pour ce vendredi 17 juillet par les membres du M5, en hommage aux victimes des événements.Puis de préciser que le président de la République cherche des solutions rapides pour une sortie de cette crise sociopolitique.Cela,a-t-il précisé,par le dialogue intermalien.

Au sujet de l’ouverture des enquêtes sur les morts d’hommes enregistrés lors des événements, Boubou Cissé sollicite à ce qu’il y ait de la transparence dans le dossier. A ce propos, le secrétaire général du ministère de la Sécurité et de Protection civile a donné l’assurance que les hommes déployés sur le terraintout comme la hiérarchie s’en tiendront strictement aux instructions et recommandations édictées.Ce,ajoute le secrétaire, de façon loyale. Quant au secrétaire général du ministère de la Défense et des Anciens combattants, il a également rassuré le PM au sujet du strict respect du cadre du maintien d’ordre et des règles d’engagement de ses hommes sur le terrain.

Mamadou Diarra

