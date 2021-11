FAFE : L’autonomisation économique des femmes en marche

Au titre de l’exercice 2020, le Fonds d’appui à l’autonomisation de la femme et à l’épanouissement de l’enfant a bénéficié auprès de l’Etat de 600 millions de nos francs, pour appuyer financièrement les projets des femmes

Pour des contraintes budgétaires, les réunions semestrielles statutaires de la cellule technique du Fonds d’appui à l’autonomisation de la femme et à l’épanouissement de l’enfant (FAFE), n’ont pas pu se tenir, conformément aux calendriers arrêtés. Donc, pour cette année, au lieu de deux, elle a tenu une seule. C’était ce vendredi 29 octobre 2021 au Centre national de documentation et d’information pour la femme et l’enfant (CNDIFE). L’ouverture des travaux de cette 10ème réunion était présidée par le ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Mme Wadidié Founé Coulibaly.

La cheffe du département en charge de la collecte et de l’exécution de ce fonds, dira que cette réunion du comité de pilotage a servi d’occasion pour identifier et examiner les forces, les faiblesses, les opportunités et les insuffisances enregistrées dans l’exécution du programme d’activités de l’année 2020. De même, elle a permis de tirer des enseignements, à la suite de la mise en œuvre des activités. Ces enseignements doivent servir de levier pour être plus pertinent et réaliste dans la formulation des perspectives 2022.

Tout en nourrissant l’espoir d’une réussite des travaux de cette réunion du comité de pilotage, Mme le ministre Wadidié Founè Coulibaly a invité les membres siégeant dans cette instance à des échanges francs qui devraient permettre de proposer des solutions pertinentes pour corriger les insuffisances constatées.

Après l’ouverture officielle des travaux, la directrice du Fafe, Mme Kanté Fatoumanata Diankoumba a accordé une interview à la presse. Elle a rappelé les activités réalisées en 2020. Pour parvenir à l’atteinte de celles-ci, la cellule technique du fonds, par le biais du ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, a mobilisé 600 millions FCFA auprès de l’État bien qu’elle a connu une rétention budgétaire de 150 millions de ces fonds.

S’agissant des activités réalisées par la cellule technique, sous le leadership de la directrice, Kanté Fatoumata Diankoumba, elles s’évaluent en fonction des trois guichets crées pour la circonstance.

Pour le guichet dédié à l’entrepreneuriat féminin, le Fafe a financé 100 projets de femmes, dont 42 ont connu des difficultés de paiement. Avec cet appui financier, le Fafe aura permis à 300 femmes de bénéficier des activités génératrices de revenus. A ce niveau, la cellule technique du Fafe, a été accompagné par la BNDA, à travers le système financier décentralisé.

Quant au guichet destiné au renforcement des capacités des associations féminines, plus 5000 femmes ont bénéficié des formations dans ce sens.

Le guichet de la réinsertion socioéconomique des enfants en situation difficile, a permis d’assister plus de 5000 enfants vivant les conditions défavorables.

A noter que cette 10ème réunion avait pour ordre du jour : le compte-rendu de la 9ème session du comité de pilotage ; l’état de mise en œuvre des recommandations de la 9ème session ; le rapport annuel d’activités 2020 ; les activités menées en 2021 par la Cellule technique du Fafe et le plan de travail et le budget annuels 2022.

Diakalia M Dembélé

Commentaires via Facebook :