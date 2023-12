Feed the future Mali : 87 000 tonnes de céréales fournies aux plus vulnérables

Dans le cadre de son projet Feed the Future Mali Sènè yiriwa (Delta), l’ONG DevWorks International a organisé, ce mercredi 6 décembre, une réunion d’apprentissage. La rencontre d’un jour a eu lieu, à l’hôtel Salam, sous le thème : « comment les programmes humanitaires et d’urgence peuvent-ils renforcer les objectifs de développement ?»

« Plus d’un (1) million de sachets de farine enrichie fournis à 27 000 enfants », a indiqué Julie Fischer, directrice du projet Feed the Future Mali Sènè Yiriwa. Un projet mis en œuvre par l’ONG DevWorks International et financé par USAID. Aux dires de la directrice du projet, ces enfants souffraient de malnutrition. Aussi, près de 6 000 femmes allaitantes ou enceintes comme Djeneba Bocoum de Socoura (Mopti) ont également bénéficié de ce complément alimentaire à base de farine, riche en minéraux et vitamines.

Projet de cinq ans, lancé en 2021, Sènè Yiriwa est exécuté dans 12 cercles dans le centre et le nord du Mali. Le projet a aussi fourni les intrants à 5 000 jardiniers et à 3 000 riziculteurs. Le projet a réhabilité 370 hectares de pâturage, fourni aux organisations de production animale plus de 1000 petits ruminants et du tourteau à vendre. « Ces résultats ont été rendus possibles grâce à des solutions innovantes axées sur l’augmentation de la production alimentaire locale, au lieu d’importer et distribuer les denrées alimentaires », s’est réjouie Julie Fischer.

« Opérer dans une crise complexe en constante évolution nécessite de l’adaptation et de la flexibilité », a indiqué la directrice du projet pour expliquer l’organisation de la réunion d’apprentissage. Selon la patronne de Dev Works International au Mali, l’activité sur le terrain, avec d’autres ONG, a montré la nécessité de « penser de manière plus large et plus audacieuse » aux connexions et liens existants. La réunion d’apprentissage est une « approche pour répondre efficacement aux besoins dans les crises complexes », a souligné Julie Fischer.

A travers une table ronde et la visite des stands des partenaires, les organisations engagées dans le projet Feed the future ont pu échanger autour du thème : « comment les programmes humanitaires et d’urgence peuvent-ils renforcer les objectifs de développement ?». Prenant la parole, le Directeur de l’USAID Mali, Oghale Oddo, a affirmé que la rencontre est un cadre de partage d’expériences. « Pour maintenir et améliorer les résultats du projet, nous devons apprendre de nos expériences sur le terrain et intégrer cet apprentissage dans tout ce que nous faisons ensuite », a souligné le Directeur de l’USAID Mali.

A l’hôtel Salam, la cérémonie d’ouverture de la réunion d’apprentissage était présidée par Souleymane Yacouba Maïga, Directeur national adjoint de l’Agriculture. Au nom des plus hautes autorités, il a salué l’initiative Feed the future Mali. Une initiative, a-t-il indiqué, qui intervient dans les zones hostiles et qui appuie surtout les jeunes et les femmes qui sont les plus éprouvées par la crise.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

