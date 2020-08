Fête de Tabaski 2020 : L’ONG Alfarouk vole au secours des veuves et démunis de N’tabacoro à travers l’ASULOST

Malgré la situation du pays, les veuves et démunis de l’Association des sœurs unies des logements sociaux de N’Tabacoro ont bien fêté grâce à l’ONG Alfarouk.

La tabaski, un moment d’affection et de partage autour de l’objet de sacrifice qui peut être des montons, des bœufs, des chèvres, des hameaux etc. appelle à la charité.

Ainsi convaincu que l’entraide et la solidarité est un pilier essentiel pour un équilibre social, économique et spirituel des communautés qui contribuent à la joie, au bonheur à l’amour et à la paix. L’ONG ALFAROUK a au cours de cette fête volé au secours des veuves et démunis de l’ASULOST de N’ Tabacoro avec 8 bœufs. Selon Mme Sacko Kady Kamissoko présidente de ladite association, cette donation est précédée à des dons en vivres et non vivres, Ce geste vise à créer la joie dans ces ménages en détresse en atténuant leurs souffrances par une assistance humanitaire. Au nom des bénéficiaires, Mme Sanogo Kandia Sylla veuve, a remercié l’ONG Alfarouk pour tous les efforts fournis leur permettant de vivre dignement et de les donner espoir de vivre.

Mme SACKO KADY KAMISSOKO

Présidente

