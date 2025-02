Ce vendredi 31 janvier 2025, la salle de conférence de l’hôtel de l’amitié s’est remplie de conseils, de rires et de bonne humeur à l’occasion de la fête annuelle des retraités du PMU Mali. Organisé par la Direction du Marketing et de la Communication en présence du Chef de Cabinet du Ministère de l’Economie et des Finances, du PCA M. Kafogo Coulibaly, du Directeur Général M. Fassery Doumbia, du DGAT M. Mamadou Touré, des directeurs opérationnels, des collègues et partenaires. Cet événement a rassemblé plusieurs personnes venues partager un moment convivial et festif.

Dès 15h, les festivités ont débuté avec les mots du Directeur du Markéting et de la Communication M. Baye Guindo qui a affirmé que « Aujourd’hui, la retraite marque un nouveau chapitre pour vous. C’est un moment de transition, certes, mais aussi un temps bien mérité pour profiter de la vie sous d’autres formes. Nous savons que vous allez continuer à partager votre expérience et à inspirer ceux qui vous entourent, même en dehors de l’entreprise »

Le DG Fassery Doumbia a salué les retraités pour le tout le service rendu et tout en leur souhaitant une retraite pleine de joie et de bonheur.

Il est important de souligner que chacun des retraités a reçu un lot de cadeau de la part de PMU.

Le moment le plus attendu de la journée a été le grand banquet, où les convives ont pu déguster des plats riches et variés. “C’est un vrai plaisir de partager un bon repas dans une ambiance aussi chaleureuse”, témoigne une participante.

Cette fête des retraités a été une véritable réussite, permettant à chacun de profiter d’un moment festif et de rompre avec la routine. “C’est un rendez-vous incontournable, on espère qu’il sera encore plus grand l’an prochain !”, conclut un travailleur du PMU, ravi du succès de l’événement.

M. Diabaté Tiéoulé dit Toumani au nom des retraités a salué la direction générale pour son accompagnement ainsi que le comité d’organisation pour la bonne réussite de cette fête. Il a prodigué des conseils et des bénédictions pour la société.

DIRECTION DU MARKETING ET COMMUNICATION DE PMU MALI

