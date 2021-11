Les fêtes de fin d’année approchent doucement et lentement. Pour respecter la tradition qu’il s’est imposé depuis plusieurs années, Canal+ a décidé de donner de la joie, de la gaité à ses clients. Comment ? Pour tout réabonnement en ajoutant 15 jours gratuitement.

L’information a été donnée par le Directeur Général Canal+ Mali, Moussa Tiémoko Daou, le vendredi 19 novembre 2021 (début de la promotion), à l’hôtel au bord de l’eau de Sébénikoro, lors d’une conférence de presse. Il avait à ses côtés, Yacouba Diallo, responsable réabonnement Marketing ; Seydi Tall, directeur des ventes à Canal+ et autres collaborateurs. Cette année, dit le directeur général, l’offre concerne la formule Access ; Evasion ; Evasion + ; Tout Canal. Il n’est pas dit que si tu te réabonnes en ce mois de novembre c’est fini. Tu peux te réabonner en décembre aussi et bénéficier de la même promo de 15 jours qui t’a été offerte avec le réabonnement de novembre. Cela voudrait dire qu’en le faisant deux fois, tu bénéficieras 2 fois 15 jours, ce qui fait un mois de promotion gratuit. « On a voulu aller plus loin seulement avec vous avec les réabonnements cette fois ci.

Ensuite, concernant les décodeurs, pour tout achat à moindre coût, vous avez un bonus de 5000 Fcf. Avec ces promos, ce qu’on espère gagner, c’est avoir plus d’abonnements et de réabonnements », a fait savoir le directeur général Moussa Tiémoko Daou. Pour terminer, il s’est réjoui des résultats obtenus en 2021. « On ne savait pas si on allait être alimenté en termes de contenu. On n’avait pas beaucoup de questions sans réponse. Mais notre équipe a su remonter les difficultés, est sortie plus forte en se remettant en cause. Ce qui nous a permis de maintenir les partenariats essentiels », a conclu Moussa Tiémoko Daou.

Hadama B. Fofana

