Les 11 et 12 octobre 2023, dans le cadre de la campagne 1,8 milliards de jeunes pour le changement, la plus grande alliance mondiale pour la santé des femmes, des enfants et des adolescents (PMNCH), va organiser le forum mondial des adolescents. Cette rencontre de haut niveau est une tribune pour échanger sur les priorités de la plus grande portion de la population mondiale en matière de santé.

Le forum mondial des adolescents est une rencontre de haut niveau qui réunit les dirigeants mondiaux, les défenseurs des droits humains, les jeunes et les adolescent autour de la question de la santé et le bien-être des jeunes et adolescents. Inscrit dans le cadre de la ‘campagne « 1,8 milliard de jeunes pour le changement’, il est l’occasion de débattre des priorités des jeunes et des adolescents en matière de santé et de bien-être. Mais, surtout c’est le lieu d’interpeller les dirigeants mondiaux pour plus d’investissements financiers et politiques en faveur de leurs priorités dans ces domaines. Pour se faire, il sera animé à travers des évènements nationaux ainsi que des vidéo-conférence afin de permettre au maximum de personnes de s’exprimer sur la question.

En effet, le monde compte à ce jour 1,8 milliards de jeunes âgés de 10 à 24 ans, leur santé et bien –être demeurent un défi pour l’atteinte des objectifs du développement durable (ODD). D’où l’urgence d’investir davantage d’efforts financiers et politiques pour combler les écarts existants. Toute chose qui requiert l’implication des premiers acteurs que sont les jeunes afin de mieux cerner leurs priorités.

« La campagne “1,8 milliard de jeunes pour le changement” rassemble les jeunes pour réclamer davantage d’investissements et des politiques fondées sur les souhaits des jeunes. Les jeunes militants du monde entier s’unissent et demandent aux décideurs d’écouter leurs priorités en matière de santé et de bien-être et d’agir en conséquence. Il s’agit d’une campagne menée par, pour et avec les jeunes. », indique le PMNCH.

Toujours dans un souci d’inclusivité autour des priorités des jeunes et des adolescents en matière de santé, l’alliance a initié une enquête intitulée « Ce que veulent les jeunes ». Qualifiée de novatrice et pertinente, l’enquête vise à recenser les préoccupations et attentes des jeunes en matière de leur santé et bien –être. Selon André Ndayambaje du Comité de plaidoyer du PMNCH, l’enquête à ce jour, a touché plus d’un million de jeunes. Et les premiers résultats seront rendus publics le 12 août 2023 lors de la Journée internationale de la jeunesse, a-t- il fait savoir Avant d’ajouter que le PMNCH espère plus d’un million de réponses à l’enquête ‘ Ce que veulent les jeunes’ d’ici septembre 2023, avant le lancement du programme d’action pour les adolescents. A noter que les voix des jeunes vont être partagées avec l’ensemble des parties prenantes au forum.

