Au Mali, les ONG nationales ont tenu pour la première fois un Forum National sur la location de l’aide humanitaire et du développement. Au regard de l’ampleur des besoins humanitaires, le forum exhorte les bailleurs de fonds à diriger les financements vers les ONG nationales et locales au lieu celles connues sur le plan international.

A Mali, une étude réalisée dans le cadre Human Ressource Planning en 2021 a permis d’identifié 5,9 millions de personnes dans le besoins humanitaires sur les 11,7 affectées par la crise sécuritaire. En vue de mieux répondre à l’augmentation exponentielle de ces besoins humanitaires à l’échelle nationale, près d’une quarantaine d’organisation non gouvernementale nationale et locale travaillant dans l’humanitaire ont pris à part à ce premier forum national sur la localisation de l’aide humanitaire et du développement au Mali. Ces organisations plaident pour une décentralisation du financement destiné à la prise en charge des besoins humanitaires.

Pour le Président de la plateforme des ONG nationales actives dans l’humanitaire au Mali, Elmedhi Ag Wakana, le système humanitaire, actuellement dominé par les acteurs internationaux doit nécessairement changer pour évoluer vers une prégnance d’acteurs locaux et nationaux Ceux-ci, soutiennent –ils, travaillent à promouvoir et à partager la force, la voix et l’espace des personnes touchées par la crise. Pour les organisateurs du forum, la réponse humanitaire au besoin des personnes touchées par les crises s’impose comme une impérieuse nécessité. « Elle recommande de corriger, de toute urgence un système humanitaire aux allures purement ascendantes. L’action humanitaire doit être aussi locale qu’internationale. Les personnes touchées par les crises puissent recevoir une assistance appropriée, à travers un leadership local », insiste le président de la plateforme des ONG nationales et locales. Les ONG nationales ont indiqué leur opposition par rapport à l’actuel système de financement de l’aide humanitaire par les bailleurs de fonds qui consiste à recentrer les fonds aux ONG internationales. « Dès que des acteurs locaux et nationaux seront en capacité de reprendre le leadership, elles assumeront un rôle majeur dans les différents mécanismes de prise de décision », Elmedhi Ag Wakana notant qu’ils sont mieux indiqués gérer les situations d’urgence.

Cette démarche des ONG nationales humanitaires est soutenue par le gouvernement de transition qui, représenté son le ministre des affaires sociales Oumarou Diarra, a salué le rôle joué par ces organisations dans la prévention de la crise. « Elles sont celles qui œuvrent au plus près des populations plus particulièrement dans la zone nord dûment éprouvé par les crises multidimensionnelles que connaît le Mali », a souligné le ministre délégué de l’action humanitaire. La localisation de l’aide est un processus collectif qui vise à ramener les acteurs locaux au centre du système et de la réponse humanitaire du pays. Les ONG maliennes veulent des partenariats plus équitables entre les acteurs internationaux et locaux afin d’asseoir un financement plus accru dans la coordination de l’aide humanitaire. C’est pourquoi le forum a été conclu par des plaidoyers à l’endroit des bailleurs de fonds pour l’octroi de plus de financements directs, flexibles et durables pour les acteurs locaux évoluant dans l’aide humanitaire.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :