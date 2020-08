Gouvernance du Mali : La requête adressée par IBK à ses tombeurs

« Ne permettez pas à ceux qui veulent profiter de la situation d’avoir gain de cause. Votre transition doit servir de leçon à tous ceux qui voudront à l’avenir se servir des maliens pour ramasser dans la rue ce qu’ils n’auront jamais par les urnes »

Après avoir rendu sa démission, suite à l’intervention des militaires, Ibrahim Boubacar Keita ne s’est pas empêché de prodiguer de sages conseils à la junte. Il ne pouvait en n’est être autrement, vu le degré de patriotisme et l’amour qu’il nourrit pour son pays. C’est pourquoi, avant la médiation de la CEDEAO, IBK au regard de la teneur de la situation, a demandé à ces jeunes militaires, de faire beaucoup et de ne jamais laisser les dinosaures de la vie politique du pays, de profiter de la situation.

Ibrahim Boubacar Keita l’a dit aux hommes d’Assimi Goita, comme étant l’une de ses plus grandes préoccupations, en ces termes suivants : « Mes enfants, je n’ai aucune amertume vous concernant. Vous agissez en pensant faire le meilleur pour le Mali. Je suis prêt à accepter tout ce qui vous aidera car Allah soubanawatallah sait qu’à aucun insistant vous n’avez été désobligeants à mon égard. Je ne chercherai aucunement à revenir aux affaires, même pas pour une seconde ».

Et IBK de poursuivre, en disant que « souffrez toutefois que je formule une seule requête. Ne permettez pas à ceux qui veulent profiter de la situation d’avoir gain de cause. Votre transition doit servir de leçon à tous ceux qui voudront à l’avenir se servir des maliens pour ramasser dans la rue ce qu’ils n’auront jamais par les urnes ».

Et le président déchu d’édifier les nouveaux hommes forts du Mali : « ce Mali avec une nouvelle génération d’hommes et de femmes patriotes. Vous ne connaissez pas ceux qui m’ont combattu-moi. Certains d’entre eux sont prêts à casser et à démolir la République pour le pouvoir. Mais Inchalla les maliens seront édifiés des intentions de chacun tôt ou tard. De grâce, faites avec une nouvelle génération et, Inchallah, ayez l’assurance, en retour, que je ne poserai jamais acte qui puisse vous être préjudiciable. Jamais!” ».

Diakalia M Dembélé

