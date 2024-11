“Ensemble, nous construirons un cercle prospère, équitable et pacifique où chacun pourra s’épanouir et contribuer au bien-être collectif”

Depuis le samedi 23 novembre 2024, Hamadou Fall Dianka est à la tête de la Coordination pour le Développement du Cercle de Léré (CDCL). Il a été élu à l’unanimité lors de l’Assemblée Générale dont les travaux se sont déroulés au Mémorial Modibo Kéïta en présence de plusieurs invités de marque dont le ministre en charge des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration africaine, Mossa Ag Attaher, le ministre Commissaire à la Sécurité alimentaire, Redouaane Ag Mohamed Ali. Sans oublier des délégués venus de différentes localités du Nord. Hamadou Fall Dianka dirige un bureau consensuel de 39 membres. Et il se dit prêt à relever les défis concernant le développement socio-économique et culturel du Cercle de Léré pour le plus grand bonheur de la population. Voici son discours prononcé lors de la clôture de l’Assemblée Générale.

Chers concitoyens, dignitaires et invités de marque,

Aujourd’hui, nous nous réunissons pour célébrer un moment véritablement historique dans l’histoire de notre commune de Léré. C’est avec un profond sentiment de gratitude et de fierté que je m’adresse à vous en tant que Président du Bureau Élu de la Coordination. L’érection de Léré en cercle marque le début d’une nouvelle ère prometteuse pour notre communauté, riche en potentiel et pleine d’espoir pour l’avenir.

Contexte Local :

Léré, nichée au cœur de la région de Tombouctou, est une commune à la richesse culturelle incomparable, composée de la ville de Léré et de 17 villages florissants. Nos traditions, nos valeurs et notre identité collective sont les fondements sur lesquels repose notre communauté. En érigeant Léré en cercle, nous réaffirmons notre engagement à préserver et à valoriser notre patrimoine tout en embrassant les opportunités de modernisation et de progrès.

Enjeux Socio-économiques :

Notre ascension en tant que cercle ouvre des perspectives économiques nouvelles et enthousiasmantes. Nous avons la possibilité d’attirer des investissements, de développer des infrastructures modernes et d’améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Les terres fertiles de Léré et ses ressources naturelles abondantes offrent un potentiel énorme pour l’agriculture, l’élevage et le commerce.

Il est impératif que nous créions un environnement favorable à l’innovation, à l’entrepreneuriat et au développement durable, avec pour objectif la création d’emplois et la prospérité économique pour tous.

Défis Démographiques :

La croissance démographique rapide de Léré est à la fois une bénédiction et un défi. Nos jeunes sont notre plus grand atout, et il est de notre devoir de leur offrir les meilleures opportunités pour l’avenir. Cela implique des investissements significatifs dans l’éducation, la formation professionnelle et les infrastructures de santé. Une planification urbaine réfléchie sera essentielle pour accueillir cette croissance de manière ordonnée et durable.

Préservation Culturelle :

Notre culture, notre plus grand trésor, doit être préservée et transmise aux générations futures. En devenant un cercle, nous avons l’opportunité de valoriser notre patrimoine culturel à travers des festivals, des événements artistiques et des initiatives éducatives. Le tourisme culturel doit être encouragé pour permettre au monde de découvrir et d’apprécier la richesse de nos traditions et de notre histoire.

Enjeux de Sécurité :

La sécurité de nos concitoyens est une priorité absolue. La transition vers un cercle nous permettra de bénéficier de ressources accrues pour renforcer la sécurité et la paix dans notre région.

Une collaboration étroite avec les forces de l’ordre, les autorités locales et les communautés est indispensable pour prévenir les conflits et garantir un environnement sécurisé pour tous. La paix est le socle sur lequel repose tout développement et toute prospérité durable.

Conclusion :

Chers amis, en ce jour mémorable, nous écrivons ensemble une nouvelle page de l’histoire de Léré. L’érection en cercle est un symbole de notre détermination à avancer ensemble vers un avenir de progrès, de paix et de prospérité. Ce défi est immense, mais je suis convaincu que, grâce à notre unité, notre résilience et notre vision commune, nous réussirons à construire un avenir meilleur pour nos enfants et pour les générations à venir.

Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à cette réalisation historique : les autorités locales, les leaders communautaires et chaque citoyen de Léré. Ensemble, nous construirons un cercle prospère, équitable et pacifique où chacun pourra s’épanouir et contribuer au bien-être collectif.

Vive Léré, vive notre cercle, vive le Mali !”

