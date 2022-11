Le Fonds des Nations unies pour la Population, créé en 1967, est la plus grande source des fonds de développement international pour la population, pour la planification familiale et à la santé de la mère et de l’enfant. A cheval sur le respect des femmes, le Fonds est au cœur, chaque année, d’une campagne intitulée « 16 jours d’activisme contre les VBG ». Quand le Représentant Résident même est en cause, il y a matière à s’interroger sur l’engagement de l’institution !

Le Mali se prépare à lancer le 25 novembre prochain la campagne des 16 jours d’activisme pour lutter contre les Violences faites aux Femmes et aux Filles y compris les violences sexuelles.

Cette campagne est soutenue par les Nations unies, à travers certaines de ces agences. A UNFPA, ça grogne fort contre « l’attitude » du Représentant Résident, ouvertement accusé par certaines, « d’attouchements et de gestes déplacés ».

« Nous sommes passés par une collègue qui est à Dakar actuellement, pour lui faire part de nos mécontentements et de nos récriminations. Il a alors convoqué une réunion pour s’excuser, mais, le mal était déjà fait », affirme une victime.

Le fait n’est pas nouveau, même si, à chaque fois, le système des Nations-unies tente d’étouffer l’affaire. On se souvient encore du Représentant du Pnud, surpris dans son bureau, la victime a été obligée de s’exiler.

Accolades, tapes sur l’épaule, attouchements des reins sur ses collègues féminins, sont reprochés au Représentant.

Approché par nos soins, l’intéressé a préféré mettre l’UNFPA en avant, ce qui n’était pas l’objet de notre requête. « L’UNFPA est une agence accréditée qui ne tolère pas les actes répréhensibles sur le lieu de travail et a mis à disposition de multiples canaux pour signaler les allégations et soutenir les victimes. Nous encourageons l’accès à ces canaux pour un soutien confidentiel et impartial.

Les mécanismes mentionnés sont ci-dessous listés :

Ligne d’appel téléphonique gratuit du bureau des audits et investigations disponibles sur le site de UNFPA ;

La médiation par l’ombudsman (structure interne aux Nations-unies dédiée à la dénonciation de toutes formes d’abus et actes frauduleux ;

Les lignes d’assistance ou les mécanismes de signalement locaux ou régionaux mis en place par l’organisation au sein des différents bureaux.

Sur la base donc de ces précédents, et des échanges que vous aviez déjà avec le bureau du UNFPA au Mali, nous encourageons vivement l’utilisation des mécanismes mentionnés ci-dessus.

Pour protéger l’intégrité de tout processus, le Représentant Résident de UNFPA n’est pas autorisé à accorder un entretien à votre journal sur ce sujet ».

Don’t acte. Une manière de vouloir noyer le poisson, car, l’institution que le Représentant veut mettre en avant est aussi victime.

Nous y reviendrons

Alexis Kalambry

