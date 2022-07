20 guides locaux et nationaux basés dans le District de Bamako suivent depuis ce lundi 4 juillet 2022, un atelier de formation sur l’histoire des sites et monuments du District de Bamako.

L’atelier, financé par l’Agence de Promotion touristique du Mali (APTM), durera quatre jours et porte sur quatre modules thématiques à savoir les sites et monuments culturels du District, la typologie de la clientèle touristique du Mali, les techniques d’accueil et de guidage sur les sites et monuments et les parcours touristiques urbains du Bamako.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoly Guindo, à l’Hôtel Massaley de Bamako, en présence du représentant de l’Association malienne des Agences de Voyage et de Tourisme (AMAVT), Moussa DIALLO.

Cette formation, qui vise à renforcer les capacités de 20 guides locaux et nationaux basés dans le District de Bamako, s’inscrit selon le ministre Andogoly Guindo, dans le « cadre de la vaste stratégie nationale de développement de l’Artisanat, de l’Hôtellerie et du Tourisme ».

Le Secrétaire général de la Fédération nationale des guides de tourisme du Mali (FNGTM), Seydou Dolo, a, au nom des guides de tourisme du Mali, salué l’initiative et s’est félicité des efforts des plus hautes autorités du Mali en vue de relancer les activités touristiques par la diversification des offres.

M. Dolo a rappelé les actions de solidarité consenties par l’Etat du Mali envers les acteurs du secteur du tourisme et de l’hôtellerie, victimes de l’insécurité qui sévit au Mali depuis 2012.

Durant les quatre jours, les différentes thématiques seront animées par Moulaye Coulibaly, Directeur national du Patrimoine culturel, Djibril Issa Niaré, Directeur adjoint de la Direction national du Tourisme et de l’Hôtellerie, et Moctar Ba, Directeur général adjoint de l’Agence de Promotion touristique du Mali. La modération est assurée par Oumar Balla Touré, ancien Directeur général de l’Office malien du Tourisme et de l’Hôtellerie (OMATHO).

DCA

Commentaires via Facebook :