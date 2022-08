L’homosexualité au Mali est interdite par la culture mais depuis un certain temps, quelques individus se pavanent dans la ville considérés comme des homosexuels. Pour mettre fin à cela, bientôt des textes seront adoptés pour pénaliser cette pratique au Mali.

Après une semaine intense d’atelier national de validation des avant-projets de loi portant code pénal et code de procédure pénale entre les techniciens de droit, des résolutions ont été faites pour renforcer les textes du code pénal et du code de procédure pénal. Lors de cet atelier, l’accent a été focalisé sur la pénalité pour des personnes qui pratiquent l’homosexualité au Mali malgré son interdiction par les coutumes.

Pour le cas de l’homosexualité, il y a la criminalisation de l’homosexualité sans la nommer, dans une définition plus globale, d’actes impudiques et contre-nature entre des personnes de même sexe. Pour le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, Mahamadou Kassogué a signalé que l’homosexualité est une relation contre nature. ‘’ Notre justice n’accepte pas cette pratique d’homosexualité mais il n’y avait pas de sanction. Cet atelier a permis de prendre des résolutions pour sanctionner l’homosexualité au Mali’’, a-t-il évoqué.

Pour mettre en œuvre ces résolutions, le ministre Kassogué, a pris l’engagement pour faire aboutir cette importante réforme de la justice. ‘’ Durant quasiment une semaine, vous avez accepté de vous consacrer à un exercice ayant consisté à analyser, critiquer, suggérer, orienter et proposer pour améliorer la qualité des deux (2) avant-projets de texte qui vous ont été soumis afin de faciliter les autres étapes indispensables pour faire aboutir cette importante réforme de la justice. Toujours le chef de la justice malienne, les praticiens du droit lors de cet atelier sont parvenus à un système conciliant deux (2) impératifs : l’un attaché à la modernité et à l’efficacité et l’autre au respect des valeurs sociales et sociétales qui fondent l’identité culturelle du Mali.

Diak

